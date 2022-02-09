Инфекционист Горелов: До 15% переболевших ковидом заражаются повторно
Эксперт напомнил о важности ревакцинироваться через полгода в период пандемии, чтобы защитить себя от заражения.
Горожане на Красной площади во время пандемии коронавируса. Фото © ТАСС/Михаил Джапаридзе
Сегодня до 15% перенёсших коронавирус заболевают повторно. Об этом рассказал замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на пресс-конференции, посвящённой течению ковида у детей.
"Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным — 0,7%, то в настоящий момент до 15% болеет повторно", — цитирует Горелова РИА "Новости".
Эксперт напомнил о важности ревакцинироваться через полгода в период пандемии, чтобы защитить себя от заражения.
А ранее в Университете Джонса Хопкинса выяснили, что количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом превысило по всему миру отметку в 400 миллионов. Больше всего подтверждённых случаев заражения на сегодня в США — 77 025 027. На втором месте расположилась Индия (42 339 611). Далее следуют Бразилия (26 776 692), Франция (21 174 600) и Великобритания (18 054 855).
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