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Инфекционист Горелов: До 15% переболевших ковидом заражаются повторно

Эксперт напомнил о важности ревакцинироваться через полгода в период пандемии, чтобы защитить себя от заражения.

9 февраля, 09:21

Горожане на Красной площади во время пандемии коронавируса. Фото © ТАСС/Михаил Джапаридзе

Сегодня до 15% перенёсших коронавирус заболевают повторно. Об этом рассказал замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на пресс-конференции, посвящённой течению ковида у детей.

"Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным — 0,7%, то в настоящий момент до 15% болеет повторно", цитирует Горелова РИА "Новости".

Эксперт напомнил о важности ревакцинироваться через полгода в период пандемии, чтобы защитить себя от заражения.

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А ранее в Университете Джонса Хопкинса выяснили, что количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом превысило по всему миру отметку в 400 миллионов. Больше всего подтверждённых случаев заражения на сегодня в США — 77 025 027. На втором месте расположилась Индия (42 339 611). Далее следуют Бразилия (26 776 692), Франция (21 174 600) и Великобритания (18 054 855).


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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