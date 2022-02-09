Инфекционист Горелов: До 15% переболевших ковидом заражаются повторно

Сегодня до 15% перенёсших коронавирус заболевают повторно. Об этом рассказал замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на пресс-конференции, посвящённой течению ковида у детей.

"Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным — 0,7%, то в настоящий момент до 15% болеет повторно", — цитирует Горелова РИА "Новости".

Эксперт напомнил о важности ревакцинироваться через полгода в период пандемии, чтобы защитить себя от заражения.