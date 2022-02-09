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Невролог Евдокимов объяснил появление при "омикроне" симптома, приносящего страшную боль

По его словам, в последнее время у нового штамма стали замечать и более опасные симптомы, поэтому данный признак не является худшим.

9 февраля, 08:24

Фото © Pixabay

При "омикроне" симптомы гиперестезии, то есть повышенной чувствительности, когда даже слабое воздействие на организм вызывает сильную боль, могут появиться из-за токсического воздействия вируса на нервные окончания и микроциркуляцию. Об этом Лайфу рассказал невролог и мануальный терапевт Александр Евдокимов.

"Она (гиперестезия. — Прим. Лайфа) на самом деле может проявляться не только при ковиде. При ковиде она носит яркий характер. "Омикрон" необычайно быстро размножается. За счёт этого, по всей видимости, он быстро заполняет все жидкости и пространства человека и вызывает токсический эффект на нервные окончания. При этом температура не всегда высокая", объяснил врач.

По его словам, гиперестезия не так страшна. Это обратимый процесс. Токсический эффект почти полностью можно снять парацетамолом, сам он проходит после выздоровления. Гораздо более опасный симптом нового штамма — скачки давления. За счёт этого повышается риск возникновения инсультов и инфарктов. Евдокимов добавил, что при "омикроне" начал появляться и другой, более неприятный симптом — нарушение опорно-двигательной системы. Очень много пациентов сейчас обращаются именно с такими жалобами. В большинстве случаев у людей появляются боли в спине, шее, головные боли через одну-две недели после выздоровления. Часто серьёзное ухудшение состояния отмечается у пациентов, которые уже имели проблемы с опорно-двигательной системой, в частности грыжи и остеохондрозы.

"Из-за скорости распространения и огромного токсического совокупного эффекта иммунитет не справляется с ним ("омикроном". — Прим. Лайфа). В ходе "омикрона" мы видим, что кровоток сильно ухудшается и все хронические заболевания обостряются. Обостряются они надолго. Человек уже "омикроном" не болеет, а спина, голова, шея у него начинают сильно болеть", рассказал невролог.

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Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что при новом типе "омикрона" чаще стало пропадать обоняние. По словам медика, в последнее время наблюдаются случаи повторного заражения ковидом уже вскоре после первого. При этом выраженных симптомов может не быть.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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