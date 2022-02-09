Невролог Евдокимов объяснил появление при "омикроне" симптома, приносящего страшную боль

При "омикроне" симптомы гиперестезии, то есть повышенной чувствительности, когда даже слабое воздействие на организм вызывает сильную боль, могут появиться из-за токсического воздействия вируса на нервные окончания и микроциркуляцию. Об этом Лайфу рассказал невролог и мануальный терапевт Александр Евдокимов.

"Она (гиперестезия. — Прим. Лайфа) на самом деле может проявляться не только при ковиде. При ковиде она носит яркий характер. "Омикрон" необычайно быстро размножается. За счёт этого, по всей видимости, он быстро заполняет все жидкости и пространства человека и вызывает токсический эффект на нервные окончания. При этом температура не всегда высокая", — объяснил врач.

По его словам, гиперестезия не так страшна. Это обратимый процесс. Токсический эффект почти полностью можно снять парацетамолом, сам он проходит после выздоровления. Гораздо более опасный симптом нового штамма — скачки давления. За счёт этого повышается риск возникновения инсультов и инфарктов. Евдокимов добавил, что при "омикроне" начал появляться и другой, более неприятный симптом — нарушение опорно-двигательной системы. Очень много пациентов сейчас обращаются именно с такими жалобами. В большинстве случаев у людей появляются боли в спине, шее, головные боли через одну-две недели после выздоровления. Часто серьёзное ухудшение состояния отмечается у пациентов, которые уже имели проблемы с опорно-двигательной системой, в частности грыжи и остеохондрозы.

"Из-за скорости распространения и огромного токсического совокупного эффекта иммунитет не справляется с ним ("омикроном". — Прим. Лайфа). В ходе "омикрона" мы видим, что кровоток сильно ухудшается и все хронические заболевания обостряются. Обостряются они надолго. Человек уже "омикроном" не болеет, а спина, голова, шея у него начинают сильно болеть", — рассказал невролог.