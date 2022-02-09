За сутки в России с ковидом госпитализировано 20 178 человек
В общей сложности с начала пандемии в России выявлено 13 330 769 заболевших, умерло 337 390 пациентов, выздоровело — 10 803 305.
Медицинские работники в городской клинической больнице. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
За сутки с России с коронавирусом госпитализировано 20 178 человек, на 0,03% меньше по сравнению с 8 февраля. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Выздоровело за сутки 97 163 пациента, что на 19,7% больше, чем накануне. Подтверждено 669 летальных исходов. Всего же выявлено 183 103 новых случая ковида (с учётом госпитализированных и лечащихся дома).
В общей сложности с начала пандемии в России выявлено 13 330 769 заболевших, умерло 337 390 пациентов, выздоровело — 10 803 305.
А ранее в Университете Джонса Хопкинса выяснили, что количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом превысило по всему миру отметку в 400 миллионов. Больше всего подтверждённых случаев заражения на сегодня в США — 77 025 027. На втором месте расположилась Индия (42 339 611). Далее следуют Бразилия (26 776 692), Франция (21 174 600) и Великобритания (18 054 855).
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