За сутки в России с ковидом госпитализировано 20 178 человек

За сутки с России с коронавирусом госпитализировано 20 178 человек, на 0,03% меньше по сравнению с 8 февраля. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Выздоровело за сутки 97 163 пациента, что на 19,7% больше, чем накануне. Подтверждено 669 летальных исходов. Всего же выявлено 183 103 новых случая ковида (с учётом госпитализированных и лечащихся дома).

В общей сложности с начала пандемии в России выявлено 13 330 769 заболевших, умерло 337 390 пациентов, выздоровело — 10 803 305.