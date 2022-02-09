Эксперт Касаткина объяснила, почему нельзя выбрасывать чеки из магазинов и банкоматов
Во-первых, это не просто маленькая бумажка, а доказательство совершённой покупки, того, что сделка купли-продажи успешно заключена.
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Не стоит выкидывать и оставлять без присмотра чеки из банкоматов. Они могут содержать персональные данные клиента, в частности номер телефона или последние цифры банковской карты. Этой информации киберпреступнику будет достаточно для совершения мошенничества, предупредила доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина. По её словам, бережнее нужно относиться и к чекам из магазинов.
"Чек — это в первую очередь доказательство совершённой покупки, доказательство того, что сделка купли-продажи успешно заключена, продавец получил соответствующее денежное вознаграждение, взамен выдав покупателю интересующий его товар", — объяснила эксперт в беседе с агентством "Прайм".
По её словам, благодаря федеральному закону "О защите прав потребителей" человек сможет и без чека вернуть товар, однако в таком случае процедура затянется, так как магазину нужно будет поднять историю всех операций. Чек будет необходим, если банкомат выдаст по какой-то причине фальшивую купюру. Благодаря этой маленькой бумажке можно будет избежать разбирательств с правоохранителями и возместить ущерб.
Ранее эксперт Денис Кувиков предупредил о новом способе кражи банковских данных с телефона. Киберпреступники получают доступ к трафику для сбора паролей от сетевых ресурсов, если пользователь подключался к бесплатному Wi-Fi.
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