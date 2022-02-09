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Эксперт Касаткина объяснила, почему нельзя выбрасывать чеки из магазинов и банкоматов

Во-первых, это не просто маленькая бумажка, а доказательство совершённой покупки, того, что сделка купли-продажи успешно заключена.

9 февраля, 09:10

Фото © Shutterstock

Не стоит выкидывать и оставлять без присмотра чеки из банкоматов. Они могут содержать персональные данные клиента, в частности номер телефона или последние цифры банковской карты. Этой информации киберпреступнику будет достаточно для совершения мошенничества, предупредила доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина. По её словам, бережнее нужно относиться и к чекам из магазинов.

"Чек — это в первую очередь доказательство совершённой покупки, доказательство того, что сделка купли-продажи успешно заключена, продавец получил соответствующее денежное вознаграждение, взамен выдав покупателю интересующий его товар",объяснила эксперт в беседе с агентством "Прайм".

По её словам, благодаря федеральному закону "О защите прав потребителей" человек сможет и без чека вернуть товар, однако в таком случае процедура затянется, так как магазину нужно будет поднять историю всех операций. Чек будет необходим, если банкомат выдаст по какой-то причине фальшивую купюру. Благодаря этой маленькой бумажке можно будет избежать разбирательств с правоохранителями и возместить ущерб.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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