Экс-прокурор из Владикавказа получила 12 лет за заказное убийство следователя

Мосгорсуд признал экс-прокурора из Владикавказа Ольгу Швецову виновной в пособничестве к убийству следователя и приговорил её к 12 годам колонии.

"Суд признал Швецову Ольгу Фёдоровну виновной... и назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года", — огласил приговор судья.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, защита экс-прокурора собирается это сделать, так как Швецова вину не признала.