Экс-прокурор из Владикавказа получила 12 лет за заказное убийство следователя
По данным правоохранительных органов, Швецова заказала мужа сестры главарю группировки киллеров Аслану Гагиеву, более известному в криминальном мире как Джако.
Фото © procuror-osetia.ru
Мосгорсуд признал экс-прокурора из Владикавказа Ольгу Швецову виновной в пособничестве к убийству следователя и приговорил её к 12 годам колонии.
"Суд признал Швецову Ольгу Фёдоровну виновной... и назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года", — огласил приговор судья.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, защита экс-прокурора собирается это сделать, так как Швецова вину не признала.
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Напомним, Ольгу Швецову задержали во Владикавказе в середине декабря 2019 года при расследовании дела банды Гагиева. Швецову обвинили в заказном убийстве супруга своей сестры — следователя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ. Киллером оказался как раз Аслан Гагиев, более известный в криминальном мире как Джако.
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