Бывшего мужа Бородиной Омарова застукали за горячими поцелуями с женой футболиста Кудряшова
Судя по фото, влюблённые отлично проводят время вместе и не скрывают чувств. Как утверждают журналисты, бизнесмен и супруга игрока российской сборной вместе не первый месяц.
Курбан Омаров, Анастасия Кудряшова. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Тараканов Вадим, Instagram / nastya.kudryashova
Предприниматель Курбан Омаров недолго оставался одиноким после развода с теледивой Ксенией Бородиной. 41-летнего бизнесмена застукали за поцелуями с блондинкой в одном из столичных ресторанов. Причём, как утверждает "Стархит", сердце Омарова отдано замужней даме — супруге российского футболиста Фёдора Кудряшова. Пока спортсмен играет за "Антальюспор" и сборную России, его жена Анастасия без стеснения нежится в объятиях Омарова.
В заведении парочка провела около трёх часов — целовалась, миловалась, смеялась. Влюблённые уехали в ночь вместе — на "мерседесе" Омарова. В распоряжении журналистов появились и фотографии с тайного свидания бизнесмена и его новой пассии, которые не стеснялись чувств.
"Стархит" выяснил, что на самом деле происходит в семье футболиста Кудряшова. Как оказалось, Фёдор и Анастасия относительно давно не живут вместе — из отношений ушла страсть. Супруги остались друзьями, разошлись без скандалов, правда, развестись пока не успели — руки не доходили, утверждает источник издания.
"Год догадывался": Курбан Омаров публично обвинил бывшую жену Бородину в измене со своей "шестёркой"
Телеведущая Ксения Бородина вышла замуж за Курбана Омарова в 2015 году, пара закатила шикарное торжество. Вскоре у влюблённых родилась дочка Теона. При этом звезда уже тогда жаловалась на предательство мужа — он изменил ей за десять дней до её родов. В июне 2021-го Бородина подала документы на развод с супругом, которого заставали в обществе молодых экс-участниц "Дома-2" — Леры Фрост и Таты Блюменкранц. Брак был расторгнут 7 сентября.
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