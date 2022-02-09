Бывшего мужа Бородиной Омарова застукали за горячими поцелуями с женой футболиста Кудряшова

Предприниматель Курбан Омаров недолго оставался одиноким после развода с теледивой Ксенией Бородиной. 41-летнего бизнесмена застукали за поцелуями с блондинкой в одном из столичных ресторанов. Причём, как утверждает "Стархит", сердце Омарова отдано замужней даме — супруге российского футболиста Фёдора Кудряшова. Пока спортсмен играет за "Антальюспор" и сборную России, его жена Анастасия без стеснения нежится в объятиях Омарова.

В заведении парочка провела около трёх часов — целовалась, миловалась, смеялась. Влюблённые уехали в ночь вместе — на "мерседесе" Омарова. В распоряжении журналистов появились и фотографии с тайного свидания бизнесмена и его новой пассии, которые не стеснялись чувств.

"Стархит" выяснил, что на самом деле происходит в семье футболиста Кудряшова. Как оказалось, Фёдор и Анастасия относительно давно не живут вместе — из отношений ушла страсть. Супруги остались друзьями, разошлись без скандалов, правда, развестись пока не успели — руки не доходили, утверждает источник издания.