Сын Пореченкова показал смятую машину после жуткого ДТП и назвал своё спасение чудом
С ним в момент аварии была сестра, которая перед ударом успела произнести молитву. А сработавшая подушка безопасности защитила их от травм.
Машина сына Михаила Пореченкова после ДТП. Фото © Instagram / vladimir_lyubimtsev_
Сын российского актёра Михаила Пореченкова Владимир Любимцев попал в ДТП. В результате происшествия никто не пострадал, в отличие от автомобиля. Молодой человек опубликовал его фото после аварии в "Инстаграме". На снимке видно, что столкновение стало фатальным для машины. Она превратилась в груду искорёженного металла и восстановлению уже вряд ли подлежит.
В машине сына Михаила Пореченкова сработали подушки безопасности. Фото © Instagram / vladimir_lyubimtsev_
Молодой человек не стал раскрывать подробности ДТП. Однако отметил, что он и его сестра, которая ехала рядом, сильно испугались в момент столкновения. Но сработавшие подушки безопасности смогли защитить их от травм.
"Сестра успела сказать "Спаси и сохрани". Итог: все живы и здоровы. Маленькое чудо", — написал Любимцев.
Ранее на Кутузовском проспекте в Москве столкнулось три автомобиля. В результате оказалось временно заблокировано большинство полос автодороги. Столичный Дептранс призвал водителей объезжать этот участок.
Комментариев: 0