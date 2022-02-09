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Сын Пореченкова показал смятую машину после жуткого ДТП и назвал своё спасение чудом

С ним в момент аварии была сестра, которая перед ударом успела произнести молитву. А сработавшая подушка безопасности защитила их от травм.

9 февраля, 08:52
<p>Машина сына Михаила<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Пореченкова после ДТП. Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/vladimir_lyubimtsev_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> vladimir_lyubimtsev_</a></p>

Машина сына Михаила Пореченкова после ДТП. Фото © Instagram / vladimir_lyubimtsev_

Сын российского актёра Михаила Пореченкова Владимир Любимцев попал в ДТП. В результате происшествия никто не пострадал, в отличие от автомобиля. Молодой человек опубликовал его фото после аварии в "Инстаграме". На снимке видно, что столкновение стало фатальным для машины. Она превратилась в груду искорёженного металла и восстановлению уже вряд ли подлежит.

В машине сына Михаила Пореченкова сработали подушки безопасности. Фото © Instagram / vladimir_lyubimtsev_

В машине сына Михаила Пореченкова сработали подушки безопасности. Фото © Instagram / vladimir_lyubimtsev_

Молодой человек не стал раскрывать подробности ДТП. Однако отметил, что он и его сестра, которая ехала рядом, сильно испугались в момент столкновения. Но сработавшие подушки безопасности смогли защитить их от травм.

"Сестра успела сказать "Спаси и сохрани". Итог: все живы и здоровы. Маленькое чудо", — написал Любимцев.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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