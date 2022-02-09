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Зась заявил об угрозе для ОДКБ из-за наращивания сил НАТО у западных границ

По словам генсека, в настоящее время идёт милитаризация целого региона по вине стран – участниц Североатлантического альянса.

9 февраля, 08:33
<p>Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.<em style="font-style: italic;"> </em>Фото © <a href="https://odkb-csto.org/structure/zas-stanislav-vasilevich.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> ОДКБ</p>

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Фото © Сайт ОДКБ

Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что наращивание военной активности НАТО на сопредельных территориях не только создаёт угрозы для Белоруссии и России, но и негативно влияет на обеспечение безопасности всей Организации Договора о коллективной безопасности.

"На западных границах зоны ответственности ОДКБ происходит существенное наращивание группировок военных НАТО, развитие военной инфраструктуры на сопредельных территориях", — заявил генеральный секретарь организации на конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ" международного дискуссионного клуба "Валдай".

По оценке Зася, в настоящее время повышается военная активность и идёт милитаризация целого региона по вине стран – участниц Североатлантического альянса.

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Генсек ОДКБ Зась заявил, что миротворческая операция в Казахстане была легитимной

Ранее Лайф рассказывал, что генсек ОДКБ заявил, что военная активность НАТО в Восточной Европе не укрепляет безопасность. Он отметил, что создаётся определённый источник угроз. Поэтому организация считает важным снижать этот градус напряжённости.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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