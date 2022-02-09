Зась заявил об угрозе для ОДКБ из-за наращивания сил НАТО у западных границ
По словам генсека, в настоящее время идёт милитаризация целого региона по вине стран – участниц Североатлантического альянса.
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Фото © Сайт ОДКБ
Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что наращивание военной активности НАТО на сопредельных территориях не только создаёт угрозы для Белоруссии и России, но и негативно влияет на обеспечение безопасности всей Организации Договора о коллективной безопасности.
"На западных границах зоны ответственности ОДКБ происходит существенное наращивание группировок военных НАТО, развитие военной инфраструктуры на сопредельных территориях", — заявил генеральный секретарь организации на конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ" международного дискуссионного клуба "Валдай".
По оценке Зася, в настоящее время повышается военная активность и идёт милитаризация целого региона по вине стран – участниц Североатлантического альянса.
Ранее Лайф рассказывал, что генсек ОДКБ заявил, что военная активность НАТО в Восточной Европе не укрепляет безопасность. Он отметил, что создаётся определённый источник угроз. Поэтому организация считает важным снижать этот градус напряжённости.
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