Зась заявил об угрозе для ОДКБ из-за наращивания сил НАТО у западных границ

Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что наращивание военной активности НАТО на сопредельных территориях не только создаёт угрозы для Белоруссии и России, но и негативно влияет на обеспечение безопасности всей Организации Договора о коллективной безопасности.

"На западных границах зоны ответственности ОДКБ происходит существенное наращивание группировок военных НАТО, развитие военной инфраструктуры на сопредельных территориях", — заявил генеральный секретарь организации на конференции "Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ" международного дискуссионного клуба "Валдай".

По оценке Зася, в настоящее время повышается военная активность и идёт милитаризация целого региона по вине стран – участниц Североатлантического альянса.