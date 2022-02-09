Замглавы МИД Панкин заявил, что признаков вторжения России на Украину не было

Замглавы МИД РФ Александр Панкин подчеркнул, что, вопреки звучавшим в последнее время заявлениям, никаких признаков "вторжения" России на Украину не было.

"Вот нагнетают насчёт того, что Россия вторгнется на Украину, хотя никаких признаков этого вторжения не было, но нагнетается информационный фон очень сильно", — сообщил Панкин, выступая на площадке клуба "Валдай".

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.