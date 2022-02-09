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Уголовное дело возбуждено после массового ДТП на Рублёвском шоссе в Москве

Виновником аварии оказался владелец и председатель совета директоров крупной строительной корпорации S.Holding Алексей Шепель.

9 февраля, 08:52
<p>Массовая авария на Рублёвском шоссе в Москве. Кадр из видео © LIFE</p>

Массовая авария на Рублёвском шоссе в Москве. Кадр из видео © LIFE

В Москве возбудили дело после массового ДТП на Рублёвском шоссе, виновником которого стал глава компании S.Holding Алексей Шепель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По факту массового ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"), предусматривающей лишение свободы на срок до двух лет", — сказал собеседник агентства.

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Напомним, массовое ДТП произошло на Рублёвском шоссе в Москве 8 февраля, в результате происшествия пострадало три человека, один из которых получил тяжёлые травмы. Автомобиль, за рулём которого находился владелец и председатель совета директоров крупной строительной корпорации S.Holding Алексей Шепель, двигался в сторону области и, не справившись с управлением, столкнулся с впереди едущими машинами.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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