Уголовное дело возбуждено после массового ДТП на Рублёвском шоссе в Москве

В Москве возбудили дело после массового ДТП на Рублёвском шоссе, виновником которого стал глава компании S.Holding Алексей Шепель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По факту массового ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"), предусматривающей лишение свободы на срок до двух лет", — сказал собеседник агентства.