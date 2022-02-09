Путин поздравил Исторический музей со 150-летием со дня основания

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Государственного исторического музея, который отмечает 150-летие со дня основания. Глава государства отметил огромную роль музея в воспитании в гражданах уважения к прошлому страны.

"Сердечно поздравляю вас со знаменательным юбилеем — 150-летием со дня основания Государственного исторического музея... За минувшие полтора века Исторический музей сыграл огромную роль в изучении истории нашей Родины, в укреплении национального самосознания, воспитании в людях уважения к своему прошлому", — говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.

Путин назвал созданный трудом и талантом выдающихся учёных, просветителей, видных общественных деятелей музей главным хранителем ярких страниц тысячелетней истории России, а также гордостью всего народа. Он напомнил, что члены императорской семьи и представители разных сословий в своё время жертвовали средства на его строительство, бескорыстно передавали в постоянно пополняющееся собрание редкие предметы и документы, ценные личные коллекции.

Нынешний коллектив достойно продолжает традиции основателей музея, завещавших "собирать воедино со всех концов земли русской заветные святыни народа", уверен президент. Он выразил глубокое уважение сотрудникам учреждения за содержательную научную и образовательную работу в российских регионах и зарубежных странах, активное внедрение современных интерактивных и мультимедийных технологий, весомый вклад в развитие международного гуманитарного взаимодействия.