Семейное дело. Как прокурор Владикавказа и главный киллер России договорились убить московского следователя

Бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову задержали ещё в 2019 году. По версии следствия, в 2012 году она заказала убийство бывшего супруга своей сестры, который работал следователем в Москве.

Ольга Швецова начинала свою карьеру в 1984 году. Тогда она поступила на службу стажёром в Сахалинскую прокуратуру. Дела шли хорошо, поэтому её быстро перевели в следователи в МВД Северной Осетии. Проработав там несколько лет, Швецова перешла в районную прокуратуру Северной Осетии, затем в республиканскую. Впервые самостоятельным прокурором она стала в 2005 году, получив должность в Иристонском районе Владикавказа.

Пока прокурор строила карьеру, её сестра Людмила активно устраивала личную жизнь в столице. В 2011 году она вышла замуж за следователя Московского межрегионального управления на транспорте Александра Леонова, но счастье продлилось недолго. Молодые развелись и начали делить имущество. Швецовой это не понравилось. По её мнению, Леонов поступил неблагородно и обидел сестру. По версии следствия, прокурор решила жестоко отомстить за сестру.

Видимо, Швецова хорошо знала, к кому можно обратиться с таким заказом. Киллером оказался Аслан Гагиев, более известный в криминальном мире как Джако. По версии следствия, они лично встретились в Москве, обговорили детали убийства. Более того, гангстер якобы собирался исполнить заказ бесплатно — в дань уважения к прокурору.

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По версии следствия, для слежки Джако нанял Евгения Яшкина, который на тот момент работал в специальном отряде быстрого реагирования "Булат" ГУ МВД по Московской области. 12 сентября 2012 года Леонов вышел из припаркованной машины у дома на улице Крылатские Холмы. В это время, по данным следствия, к нему подбежал Джако и расстрелял его в упор из пистолета. Следователь скончался на месте.

На Швецову вышли только в 2018-м, когда она проходила как свидетель по уголовному делу Гагиева. Через год она уже стала главной обвиняемой в убийстве бывшего мужа своей сестры по показаниям участников банды Джако. Её задержали 14 декабря 2019 года в аэропорту Беслана, откуда она собиралась лететь в Москву. У неё была оформлена виза в Германию. Судя по всему, она планировала осесть в Европе.

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