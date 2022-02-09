Грабители подмосковной "Пятёрочки" первым избили мужа директора магазина

Он приехал встречать супругу после работы и первым попал под удар. Затем злоумышленники уже ворвались в магазин и совершили ограбление.

Напомним, инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 февраля в селе Новопетровское. Четверо вооружённых бейсбольными битами мужчин ворвались в магазин и избили директора и его супругу, а также продавца-кассира. Лайф публиковал видео нападения. Злоумышленники нанесли сотрудникам множественные удары битами и похитили из кассы 96 тысяч рублей, 51-летняя продавец-кассир скончалась. Грабителей задержали по горячим следам. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Позднее стало известно об отсутствии охраны в супермаркете.