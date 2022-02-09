Грабители подмосковной "Пятёрочки" первым избили мужа директора магазина
Мужчина приехал встречать супругу с работы и оказался на пути злоумышленников.
Кадр из видео © ГСУ СК России по Московской области
Муж директора подмосковной "Пятёрочки", где сегодня ночью убили продавца, первым пострадал от рук грабителей. Об этом мужчина рассказал телеканалу "360".
Он приехал встречать супругу после работы и первым попал под удар. Затем злоумышленники уже ворвались в магазин и совершили ограбление.
Напомним, инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 февраля в селе Новопетровское. Четверо вооружённых бейсбольными битами мужчин ворвались в магазин и избили директора и его супругу, а также продавца-кассира. Лайф публиковал видео нападения. Злоумышленники нанесли сотрудникам множественные удары битами и похитили из кассы 96 тысяч рублей, 51-летняя продавец-кассир скончалась. Грабителей задержали по горячим следам. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Позднее стало известно об отсутствии охраны в супермаркете.
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