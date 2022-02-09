Moody's обозначило три основных санкционных сценария против России

Рейтинговое агентство Moody's оценило три потенциальные санкционные меры против России в случае "вторжения" на Украину. При этом аналитики убеждены, что нападение не состоится, пишет РБК со ссылкой на отчёт агентства.

"Наша базовая оценка заключается в том, что повышенная напряжённость продолжится, но не приведёт к прямому военному конфликту", — говорится в обзоре Moody's.

По оценке агентства, любое "вторжение" на Украину приведёт к новым санкциям со стороны Запада. По одному из возможных сценариев США может ввести ограничения на вторичный рынок государственных долговых обязательств. Кроме того, возможны санкции на доступ российских банков к системе SWIFT, а также включение финансовых институтов страны в санкционный список SDN.