Moody's обозначило три основных санкционных сценария против России
Другие рейтинговые агентства — S&P и Fitch — считают, что экономике России может быть нанесён ущерб, даже если она не вторгнется на территорию Украины.
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Рейтинговое агентство Moody's оценило три потенциальные санкционные меры против России в случае "вторжения" на Украину. При этом аналитики убеждены, что нападение не состоится, пишет РБК со ссылкой на отчёт агентства.
"Наша базовая оценка заключается в том, что повышенная напряжённость продолжится, но не приведёт к прямому военному конфликту", — говорится в обзоре Moody's.
По оценке агентства, любое "вторжение" на Украину приведёт к новым санкциям со стороны Запада. По одному из возможных сценариев США может ввести ограничения на вторичный рынок государственных долговых обязательств. Кроме того, возможны санкции на доступ российских банков к системе SWIFT, а также включение финансовых институтов страны в санкционный список SDN.
А ранее рейтинговые агентства S&P и Fitch предсказали России ущерб даже без эскалации вокруг Украины. Там считают потенциальными триггерами санкций не только военные действия, но также кибератаки и вмешательство в выборы в Конгресс. Причём сказаться может даже не реализация, а угроза ограничений.
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