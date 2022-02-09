Tesla отзывает более 25 тысяч электромобилей из-за риска ДТП

Американская компания по производству электромобилей Tesla отзовёт 26,7 тысячи машин, произведённых в период с 2020 до 2022 года. Причиной стали проблемы с обогревом лобового стекла, которые могут привести к ДТП, сообщили в Национальном управлении безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Как уточняется, отзыву подлежат некоторые автомобили марок Model S и Model Y 2020–2022 годов выпуска, а также Model 3 и Model X 2021–2022 годов выпуска.

"Оттаивание лобового стекла может привести к ухудшению видимости в определённых условиях, что может увеличить риск столкновения", — говорится в релизе NHTSA.

В сообщении также отмечается, что компания выпустит соответствующее программное обновление для исправления данной ошибки.