"Терпел-терпел, и...": Украинский срочник Рябчук объяснил, почему расстрелял сослуживцев
СМИ опубликовали фрагмент допроса "днепровского стрелка", где он рассказывает, что страдал от несправедливости.
Кадр из видео © ТСН
Допрос Артёма Рябчука, расстрелявшего сослуживцев на Украине. Видео © ТСН
Украинский солдат-срочник Артём Рябчук, который ранее сознался в массовом убийстве сослуживцев, рассказал, почему взялся за оружие. Кадры его допроса опубликовал в среду ТСН. На видео "днепровский стрелок", как его прозвали в СМИ, признался, что он устал терпеть несправедливость.
"У меня ужасное было состояние, настроение. Злость, несправедливость. Я уже просто терпел, терпел, терпел, и..." — произнёс он, оборвавшись на полуслове.
Напомним, что бойня произошла 27 января на территории завода "Южмаш" в Днепре. Стрельбу открыл срочник Артём Рябчук, в результате пять человек погибли, а ещё пятеро получили ранения. Стрелка задержали, он сам связался с правоохранителями и сдался в руки властям. Рябчуку грозит пожизненное заключение. Следствие будет проверять, не оказывалось ли на военнослужащего "психологическое давление в коллективе", при этом в Раде уже заявили, что срочник в течение пары месяцев подвергался дедовщине. На суде он полностью признал вину, правда, спустя несколько дней отказался от своих показаний.
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