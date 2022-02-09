"Терпел-терпел, и...": Украинский срочник Рябчук объяснил, почему расстрелял сослуживцев

Украинский солдат-срочник Артём Рябчук, который ранее сознался в массовом убийстве сослуживцев, рассказал, почему взялся за оружие. Кадры его допроса опубликовал в среду ТСН. На видео "днепровский стрелок", как его прозвали в СМИ, признался, что он устал терпеть несправедливость.