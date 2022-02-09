В Воронеже учительница поговорила с четвероклассниками о разводах и уволилась из-за травли

В Воронеже учительница 103-й школы, выступившая на уроке у начального класса со скандальным монологом о разводе, увольняется по собственному желанию. Пламенную речь педагога записали ученики, а после показали своим родителям, которые опубликовали аудио в местной группе во "ВКонтакте".

Как уточняется, шёл урок русского языка, но в какой-то момент учительница отошла от темы и начала рассуждать об отношениях между мужчиной и женщиной и разводе, приводя в пример семью "одной из учениц, не из этого класса". Она отметила, что есть "нормальные семьи", когда оба родителя уделяют ребёнку внимание: мама учит дочь чистить картошку и мыть посуду, а папа — привлекать мужское внимание. А есть другие ситуации, когда женщина пропадает на нескольких работах в попытке обеспечить семью, а в свободное время "водит в дом мужиков". И, видя перед собой такой пример, именно ему и начинает следовать подрастающая дочь.

Однако такое мнение понравилось не всем родителям класса, ученики которого выслушали данный монолог. При этом многие жители города тоже оказались крайне возмущены поступком педагога и начали, не стесняясь, высказывать своё мнение, из-за чего женщине пришлось уволиться из школы.

Лайфу удалось получить комментарий директора школы № 103. Как рассказал Ищук Владимир Владимирович, учительница написала заявление на увольнение по собственному из-за травли в соцсетях. При этом он сам разговаривал с родителями, и они, судя по словам мужчины, не хотели такого шума.

"Я уже человек взрослый, не знаю, как бы я поступил в данной ситуации. А учитель молодой, наверное, не справилась. Ну гадостей написали там изрядно: и про неё, и про школу, и про директора, многих зацепили. Да, с моей точки зрения как директора, этическая сторона была нарушена, это безусловно. С детьми четвёртого класса в таком тоне и на такие темы разговаривать не стоит", — отметил собеседник Лайфа.

Он также рассказал, что учительница работает четвёртый год, а в этом году окончит университет и получит высшее образование, после чего сможет устроиться в любую школу в Воронеже. Директор пожелал ей в этом удачи, а также посоветовал сделать выводы из данной ситуации. При этом он отметил, что беседовал с родителями из класса, и никакого заявления на педагога они писать не хотят, глобальных претензий у них нет. По словам главы школы, основную шумиху подняли в соцсетях те, кого ситуация особо не касается.

Также Лайф поговорил с мамой одной из учениц класса Ириной Владимировной. Она рассказала, что учительница ведёт уроки у её дочери уже четыре года, и всё это время часто кричала на учеников. По словам родительницы, дети постоянно жаловались на педагога и не хотели идти в школу из-за неё. При этом, когда школьники подходили к ней с вопросами по учёбе, просили объяснить непонятную тему, педагог просто говорила мыть доску и ставила за это хорошие оценки. Взрослые были в курсе и много раз беседовали с учительницей, пытаясь её образумить, но всё было тщетно.

При этом Ирина Владимировна отметила, что родители и правда не думали, что ситуация со скандальным монологом вызовет такую шумиху, и не хотели увольнения педагога. Они действительно не собираются никуда писать никаких заявлений. Однако, по словам собеседницы Лайфа, она рада, что преподавательница больше не будет вести уроки у ребёнка.