В Турции надеются на визит Путина 14 февраля
По данным дипломатического источника, точная дата переговоров лидеров будет обнародована в ближайшее время.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
В Турции ожидают, что президент России Владимир Путин посетит страну в феврале, возможно, 14-го числа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник.
"Дата будет обнародована в ближайшие дни, возможно, это будет 14 февраля", — отметил он.
Напомним, ранее представитель турецкого лидера Ибрагим Калын рассказал, что Анкара ведёт подготовку к визиту Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент конкретная дата визита главы государства в Турцию не согласована.
Комментариев: 0