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В Турции надеются на визит Путина 14 февраля

По данным дипломатического источника, точная дата переговоров лидеров будет обнародована в ближайшее время.

9 февраля, 13:42

Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

В Турции ожидают, что президент России Владимир Путин посетит страну в феврале, возможно, 14-го числа. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дипломатический источник.

"Дата будет обнародована в ближайшие дни, возможно, это будет 14 февраля", — отметил он.

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Напомним, ранее представитель турецкого лидера Ибрагим Калын рассказал, что Анкара ведёт подготовку к визиту Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент конкретная дата визита главы государства в Турцию не согласована.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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