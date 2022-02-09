Отец студентки-вундеркинда Тепляковой заявил, что с МГУ разбирается прокуратура
Несмотря на слова сотрудников психологического факультета, где девочка проходит обучение, мужчина утверждает, что его дочь успешно проходит программу и сдаёт все экзамены.
Алиса и Евгений Тепляковы. Фото © YouTube / Редакция
В Московском государственном университете начались второй семестр и период пересдач. Там утверждают, что девятилетняя студентка Алиса Теплякова не сдала большинство зачётов и несколько экзаменов, однако до сих пор для закрытия долгов она в вузе не появилась. У отца вундеркинда другая версия.
"Мы не знаем, где она! Чтобы организовать учебный процесс, включая сдачу и пересдачу экзаменов, нужно, чтобы студент был. А студента нет. Мы звонили Тепляковым, направили письма на почтовый адрес. Ни ответа, ни привета", — рассказали сотрудники факультета психологии kp.ru.
Однако папа девочки утверждает, что ситуация обстоит иначе. По словам Евгения, Алиса успешно сдала сессию не хуже других студентов, несмотря на то, что вуз якобы препятствовал этому и не хотел позволить ей показать свои знания.
"Сессию она как раз сдала. Учиться наравне с другими студентами как раз смогла. Наравне и сдала бы, если бы психфак в отморозков поиграть не решил. На общих основаниях. Но нет же, нам сорвали учёбу, усилили охрану, устроили цирк с незаконным удержанием. Как раз факты говорят о том, что наша девятилетка порвала психфак, психфак пошёл на преступление, и с ним разбирается прокуратура. Так что полегче, хейтер. Факты против вас", — написал отец девочки в своём блоге.
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Напомним, в конце декабря в МГУ произошёл скандал. Отец девочки-вундеркинда напал на завкафедрой прямо в здании учебного заведения. Он посчитал оценку дочери на экзамене заниженной, а отношение педагогов — предвзятым. В вузе пообещали обеспечить комфортное пребывание девочки в стенах учреждения, однако рассказали о трудностях Алисы Тепляковой с обучением.
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