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Сенатор Ковитиди дала советы Зеленскому, согласившемуся со словами Путина о "красавице"

Убедительные доводы президента Франции о необходимости исполнения соглашений должны быть услышаны главой Незалежной, уверена собеседница Лайфа.

9 февраля, 13:23
<p>Президент РФ Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Zuma / EPA</p>

Президент РФ Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Zuma / EPA

Сенатор Ольга Ковитиди призвала президента Украины Владимира Зеленского начать исполнять взятые на себя Минские договорённости. О последствиях невыполнения Киевом обязательств парламентарий предупредила в беседе с Лайфом.

"Владимиру Зеленскому, согласившемуся с президентом России, Владимиром Путиным, в том, что Украина действительно "красавица", осталось лишь согласиться и выполнить принятые на себя Минские соглашения. Убедительные доводы президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости исполнения Украиной Минских соглашений должны быть услышаны Зеленским", — считает Ковитиди.

По мнению собеседницы Лайфа, учитывая, что Макрон назвал украинский конфликт главным источником напряжённости в Европе, Зеленскому стоит прислушаться к мнению французского лидера, в противном случае первый за 24 года визит французского лидера в Киев может оказаться прерванным на аналогичный срок.

Зеленский согласился с высказыванием Путина о "красавице" при обсуждении Украины

Зеленский согласился с высказыванием Путина о "красавице" при обсуждении Украины

Напомним, что на пресс-конференции по итогам переговоров с Макроном в ночь на 8 февраля Владимир Путин обратил внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему "ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений". Глава российского государства в ответ заметил, что альтернативы этим соглашениям нет, и произнёс фразу: "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица".

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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