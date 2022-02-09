Сенатор Ковитиди дала советы Зеленскому, согласившемуся со словами Путина о "красавице"

Сенатор Ольга Ковитиди призвала президента Украины Владимира Зеленского начать исполнять взятые на себя Минские договорённости. О последствиях невыполнения Киевом обязательств парламентарий предупредила в беседе с Лайфом.

"Владимиру Зеленскому, согласившемуся с президентом России, Владимиром Путиным, в том, что Украина действительно "красавица", осталось лишь согласиться и выполнить принятые на себя Минские соглашения. Убедительные доводы президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости исполнения Украиной Минских соглашений должны быть услышаны Зеленским", — считает Ковитиди.

По мнению собеседницы Лайфа, учитывая, что Макрон назвал украинский конфликт главным источником напряжённости в Европе, Зеленскому стоит прислушаться к мнению французского лидера, в противном случае первый за 24 года визит французского лидера в Киев может оказаться прерванным на аналогичный срок.