Сенатор Ковитиди дала советы Зеленскому, согласившемуся со словами Путина о "красавице"
Убедительные доводы президента Франции о необходимости исполнения соглашений должны быть услышаны главой Незалежной, уверена собеседница Лайфа.
Президент РФ Владимир Путин и лидер Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Zuma / EPA
Сенатор Ольга Ковитиди призвала президента Украины Владимира Зеленского начать исполнять взятые на себя Минские договорённости. О последствиях невыполнения Киевом обязательств парламентарий предупредила в беседе с Лайфом.
"Владимиру Зеленскому, согласившемуся с президентом России, Владимиром Путиным, в том, что Украина действительно "красавица", осталось лишь согласиться и выполнить принятые на себя Минские соглашения. Убедительные доводы президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости исполнения Украиной Минских соглашений должны быть услышаны Зеленским", — считает Ковитиди.
По мнению собеседницы Лайфа, учитывая, что Макрон назвал украинский конфликт главным источником напряжённости в Европе, Зеленскому стоит прислушаться к мнению французского лидера, в противном случае первый за 24 года визит французского лидера в Киев может оказаться прерванным на аналогичный срок.
Напомним, что на пресс-конференции по итогам переговоров с Макроном в ночь на 8 февраля Владимир Путин обратил внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему "ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений". Глава российского государства в ответ заметил, что альтернативы этим соглашениям нет, и произнёс фразу: "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица".
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