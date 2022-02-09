Daily Mail: Макрон озвучил Путину идеи по Украине, не согласовав их с НАТО
В частности, французский лидер предложил закрепить за Киевом нейтральный статус, что лишит его возможности вступить в альянс.
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон на переговорах в Кремле. Фото © kremlin.ru
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным озвучил ряд идей по деэскалации ситуации вокруг Украины, и некоторые из этих инициатив не были согласованы с остальными членами НАТО. Об этом узнала газета Daily Mail.
По данным издания, Макрон, в частности, предложил закрепить за Киевом нейтральный статус, что лишит его возможности вступить в альянс. Однако в самом НАТО подобную инициативу не поддерживают, уточняет Daily Mail.
"Он занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО", — сказал источник газеты в британском правительстве.
Лайф напоминает, что 7 февраля в Кремле состоялись переговоры французского лидера Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина. Они продолжались пять часов и завершились около полуночи. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины: Запад заявляет, что Москва якобы может готовить вторжение в эту страну. Макрон заявил, что встречей с Путиным достиг цели остановить эскалацию вокруг Незалежной.
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