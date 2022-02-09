Daily Mail: Макрон озвучил Путину идеи по Украине, не согласовав их с НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным озвучил ряд идей по деэскалации ситуации вокруг Украины, и некоторые из этих инициатив не были согласованы с остальными членами НАТО. Об этом узнала газета Daily Mail.

По данным издания, Макрон, в частности, предложил закрепить за Киевом нейтральный статус, что лишит его возможности вступить в альянс. Однако в самом НАТО подобную инициативу не поддерживают, уточняет Daily Mail.

"Он занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО", — сказал источник газеты в британском правительстве.