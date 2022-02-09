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Экс-президент Польши Валенса призвал напасть на Москву в случае российского "вторжения" на Украину

78-летний политик считает, что Варшава просто обязана помочь своему соседу, собрав все силы и "предоставив их в распоряжение Киеву".

9 февраля, 13:09

Обложка © Flickr.com / Radek Bet

78-летний бывший президент Польши Лех Валенса считает необходимым напасть на Москву в случае вторжения на Украину. Такое мнение он озвучил в среду в беседе с газетой Rzeczpospolita. Со слов политика, странам Запада пора проявить жёсткость. Он отметил, что если раньше относился к российскому руководству "с большим уважением", то теперь Москва, по оценкам Валенсы, "зашла слишком далеко".

"Если Путин нападёт на Киев, должен последовать незамедлительный ответ: удар по Москве", заявил бывший польский президент.

Он добавил, что Варшава обязана помочь соседу, собрав все силы и "предоставив их в распоряжение Украины".

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Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, во всю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Они будут пытаться спровоцировать республику на ответные действия, чтобы украинская сторона могла оправдать перед мировым сообществом своё наступление. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения. Помимо разведывательно-дозорных машин там также находится и боевая единица БМП-2. Кроме того, мобильные группы продолжают блокировать сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть технику Киева.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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