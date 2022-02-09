"Единая Россия" решила законодательно обеспечить защиту граждан на рынке криптовалют

Депутат Госдумы, член рабочей группы по вопросу законодательного регулирования криптовалют Александр Якубовский заявил, что инвестиции в рынок криптовалют и все финансовые процессы должны быть законными и прозрачными для непрофессиональных участников, а также для государства. Он отметил, что для защиты процессов необходимо развивать блокчейн-технологии и прорабатывать их законодательное регулирование. Соответствующие предложения "Единая Россия" уже готовит с экспертами.

"Сегодня жители России держат на криптокошельках большие объёмы денежных средств. Это делают не только крупные инвесторы, но и физические лица. Поэтому легализация всех процессов должна привести к тому, чтобы гражданам было удобно и безопасно инвестировать в криптовалюту. Фактически мы должны дать возможность людям легально заводить на электронные площадки денежные средства, покупать криптовалюту и так же легально выводить её, платить с этих оборотов налоги", — сказал он, напомнив, что поручение о регулировании рынка криптовалют дал президент.

При этом он отметил важность того, чтобы государство могло видеть происхождение и легальность денежных средств и на какие цели они направляются. Это нужно, чтобы исключить финансирование уголовно наказуемых деяний, в том числе террористических, и мошенничество. По словам Якубовского, в этом поможет развитие блокчейн-технологий, благодаря которым собственник криптокошелька сможет распоряжаться средствами, находящимися на нём. Кроме того, они дадут стимул к прогрессивному развитию экономики страны за счёт инновационных проектов и вовлечению молодых людей.

Также комментируя концепцию регулирования оборота криптовалют, опубликованную Правительством РФ, член комитета по информационной политике, технологиям и связи Антон Немкин сообщил, что "Единая Россия" обсуждает оптимальные механизмы, которые защитят интересы инвесторов (шесть миллионов россиян) и не будут препятствовать развитию этой перспективной отрасли.

"Мы должны ответить на вопросы о методике оценки стоимости криптовалютных активов, регламентации деятельности криптобирж, об ответственности за организацию незаконного оборота и нарушения правил сделок с цифровыми активами и другие. Обсуждения будут проходить на площадке нашей партии, а их результатом станут изменения в законодательство", — заявил он.

По словам Немкина, к делу привлечены уникальные профессионалы, с помощью которых можно значительно усилить технологический потенциал экономики страны. При этом он отметил, что сегодня легко можно стать жертвой мошенников, поэтому государство должно регулировать эту сферу и защитить людей, обеспечив им определённые правовые гарантии. Кроме того, формирование легального рынка криптовалют будет способствовать появлению новых видов деятельности, уплачивающих налоги и страховые взносы, а это, в свою очередь, увеличит бюджеты регионов, считает депутат.