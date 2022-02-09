Минпросвещения: Оклад 76% российских учителей ниже МРОТ

В России у 76% учителей размер оклада ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в 2021 году составлял 12,8 тысячи рублей. Такие данные представил врио директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Максим Костенко на заседании Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.

Он отметил, что в регионах России существуют разные подходы к оплате труда педагогов, что приводит к непрозрачности начисления надбавок. В Минпросвещения заявили, что вместе с другими ведомствами в данный момент разрабатывают проект новой системы оплаты труда школьных учителей.

"Минпросвещения совместно с заинтересованными ведомствами разрабатывает проект новой системы оплаты учительского труда, которая позволит существенным образом усилить гарантированную часть зарплаты педагога в любой точке нашей большой страны. Новая система позволит установить размер ставки, что исправит текущую ситуацию с окладами", — сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

При этом уточняется, что новая система будет представлена на общественное обсуждение уже в 2022 году. Размер зарплаты будет напрямую зависеть от квалификационного уровня педагога. Таким образом будут "созданы одинаковые и понятные условия для всех в части стимулирующих и компенсационных выплат".