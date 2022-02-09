Глава МИД Британии Трасс во время визита в Россию посетит МГУ
Она намерена побывать на занятиях по физике и математике и посмотреть, как "формируется поколение будущих лидеров наук".
Лиз Трасс. Фото © ТАСС/Zuma
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время визита в Россию намерена посетить Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Соединённого Королевства.
"В ходе пребывания в Москве министр иностранных дел посетит Московский государственный университет, где она своими глазами увидит, как на занятиях по физике и математике формируется поколение будущих лидеров науки, что является общим интересом России и Великобритании", — говорится в сообщении МИД.
Напомним, Трасс планирует посетить Россию с визитом 10 февраля, у неё запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны планируют обсудить ситуацию на Украине.
Отметим, что главы внешнеполитического ведомства Британии не посещали нашу страну более четырёх лет. В последний раз с визитом в России в декабре 2017 года побывал нынешний премьер-министр Борис Джонсон, который тогда занимал должность главы МИД.
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