НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Глава МИД Британии Трасс во время визита в Россию посетит МГУ

Она намерена побывать на занятиях по физике и математике и посмотреть, как "формируется поколение будущих лидеров наук".

9 февраля, 12:42

Лиз Трасс. Фото © ТАСС/Zuma

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время визита в Россию намерена посетить Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Соединённого Королевства.

"В ходе пребывания в Москве министр иностранных дел посетит Московский государственный университет, где она своими глазами увидит, как на занятиях по физике и математике формируется поколение будущих лидеров науки, что является общим интересом России и Великобритании", — говорится в сообщении МИД.

Напомним, Трасс планирует посетить Россию с визитом 10 февраля, у неё запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны планируют обсудить ситуацию на Украине.

Захарова сравнила власти Украины, Британии и США с Трусом, Балбесом и Бывалым

Захарова сравнила власти Украины, Британии и США с Трусом, Балбесом и Бывалым

Отметим, что главы внешнеполитического ведомства Британии не посещали нашу страну более четырёх лет. В последний раз с визитом в России в декабре 2017 года побывал нынешний премьер-министр Борис Джонсон, который тогда занимал должность главы МИД.

Авторы
Оксана Попова

Оксана Попова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1