Глава МИД Британии Трасс во время визита в Россию посетит МГУ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время визита в Россию намерена посетить Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Соединённого Королевства.

"В ходе пребывания в Москве министр иностранных дел посетит Московский государственный университет, где она своими глазами увидит, как на занятиях по физике и математике формируется поколение будущих лидеров науки, что является общим интересом России и Великобритании", — говорится в сообщении МИД.