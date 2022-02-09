Председатель ВС: 91% обвиняемых бизнесменов избежали лишения свободы в 2021 году
Как показывает статистика, суды проявляли к предпринимателям даже большую гуманность, чем в отношении подростков, отметил глава высшей инстанции.
Вячеслав Лебедев. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Председатель Верховного cуда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев заявил, что в прошлом году подавляющее большинство привлекаемых к уголовной ответственности предпринимателей избежали попадания в места лишения свободы.
"В прошлом году рассмотрено 5500 дел в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в отношении 6 тысяч лиц... реальное лишение свободы назначено 9% осуждённых", — сказал он на cовещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ.
Как показывает статистика, суды проявляли к бизнесменам даже большую гуманность, чем в отношении подростков, отметил глава высшей инстанции.
А ранее Лайф писал, что глава Верховного суда предложил расширить полномочия арбитражных управляющих. Кроме того, планируется создание электронной системы учёта требований кредиторов.
Напомним, в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов принял участие президент РФ Владимир Путин. Он поблагодарил судей за самоотверженность, отметив, что, несмотря на пандемию коронавируса, они работают, не снижая темп. По его словам, мировые судьи несут сильную нагрузку и только в прошлом году рассмотрели 30 миллионов дел. Президент поручил регионам выделять средства на обеспечение работы судей.
Комментариев: 0