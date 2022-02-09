Председатель ВС: 91% обвиняемых бизнесменов избежали лишения свободы в 2021 году

Председатель Верховного cуда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев заявил, что в прошлом году подавляющее большинство привлекаемых к уголовной ответственности предпринимателей избежали попадания в места лишения свободы.

"В прошлом году рассмотрено 5500 дел в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в отношении 6 тысяч лиц... реальное лишение свободы назначено 9% осуждённых", — сказал он на cовещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ.

Как показывает статистика, суды проявляли к бизнесменам даже большую гуманность, чем в отношении подростков, отметил глава высшей инстанции.

А ранее Лайф писал, что глава Верховного суда предложил расширить полномочия арбитражных управляющих. Кроме того, планируется создание электронной системы учёта требований кредиторов.