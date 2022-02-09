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Депутат Саралиев призвал маркировать находящихся в розыске лиц и ограничить их выступления в СМИ

По мнению автора инициативы, люди, которые призывают к террористической или экстремистской деятельности, не должны выступать на отечественных телеканалах, вводя зрителей в заблуждение.

9 февраля, 12:23

Фото © Pexels

В России необходимо ограничить публикации и эфирное время в отечественных СМИ для лиц, которые находятся в федеральном розыске. Более того, нужно закрепить маркировку, которая будет говорить о том, что данный человек объявлен в международный розыск. Соответствующую инициативу подготовил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

По его словам, необходимость в таких мерах вызвана тем, что сейчас человек, совершивший преступление, являясь фигурантом уголовного дела, может покинуть территорию страны и вести почти авторские передачи на радиостанциях и телевидении. По мнению депутата, это несправедливо. Человек, который у себя на сайте или в телеграм-канале призывает к террористической или экстремистской деятельности, не должен выходить в эфир на радио и телеканалах, вводя в заблуждение слушателей и зрителей.

"Себя называют критиками режима, блогерами, правозащитниками. Тем самым они вводят в заблуждение тех зрителей, которые их смотрят. А на самом деле люди занимаются реальной экстремистской террористической деятельностью. Призывают, например, к отделению Чечни от России, называют всех, кто работает в Чеченской Республике, предателями. В своих групповых чатах, где они отдают команды своему, так скажем, персоналу, призывают убивать всех, кто работает на Россию, и членов их семей", рассказал Саралиев.

По его словам, инициатива будет внесена буквально сегодня-завтра. После того как её рассмотрит экспертный совет, будет приниматься решение о том, как она будет существовать — в виде закона, рекомендации или отклонения.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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