Вирусолог Чумаков назвал правильным решение выдавать QR-коды россиянам с антителами

Выдавать QR-коды тем, кто не вакцинировался, но имеет повышенный уровень антител, очень правильно и справедливо. Об этом сказал главный научный сотрудник, доктор биологических наук Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков.

"Если у человека есть антитела к коронавирусу, то ему, может быть, в данный момент и нет смысла дополнительно вакцинироваться. Потому что он и так защищён", — пояснил он в разговоре с Лайфом.

При этом учёный надеется, что общее напряжение вокруг QR-кодов скоро сойдёт на нет. Сейчас они уже применяются далеко не везде, а также есть места, куда проход разрешён и без них.