Вирусолог Чумаков назвал правильным решение выдавать QR-коды россиянам с антителами
Собеседник Лайфа не видит смысла в вакцинации, если организм уже защищён от коронавирусной инфекции.
Фото на обложке © ТАСС/Максим Киселев
Выдавать QR-коды тем, кто не вакцинировался, но имеет повышенный уровень антител, очень правильно и справедливо. Об этом сказал главный научный сотрудник, доктор биологических наук Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков.
"Если у человека есть антитела к коронавирусу, то ему, может быть, в данный момент и нет смысла дополнительно вакцинироваться. Потому что он и так защищён", — пояснил он в разговоре с Лайфом.
При этом учёный надеется, что общее напряжение вокруг QR-кодов скоро сойдёт на нет. Сейчас они уже применяются далеко не везде, а также есть места, куда проход разрешён и без них.
Ранее сообщалось, что россияне смогут получить QR-код по результатам теста на антитела с 21 февраля. В конце 2021 года введение соответствующей меры анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова.
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