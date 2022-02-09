НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Иммунолог Жемчугов связал рост повторных заражений при "омикроне" с мутацией вируса

По словам эксперта, у перенёсших эту разновидность ковида иммунитет слабее, чем у переболевших "дельтой", а прививка поможет не заболеть сразу после этого старыми штаммами.

9 февраля, 12:07
<p>Госпиталь для пациентов с коронавирусом в автомобильном торговом центре "Москва" на Каширском шоссе. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Госпиталь для пациентов с коронавирусом в автомобильном торговом центре "Москва" на Каширском шоссе. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, вирусолог Владислав Жемчугов поделился в беседе с Лайфом, как не оказаться в числе 15% пациентов, которые повторно заболевают коронавирусом после "омикрона". Он напомнил о необходимости вакцинации.

"Да, к сожалению, вирус мутирует. Он очень сильно отличается, больше чем наполовину от первых штаммов. Даже те, кто переболел раньше, они могут болеть повторно, потому что штамм очень сильно обновился. И тот иммунитет, который есть, он действует слабее", — поделился собеседник Лайфа.

По словам специалиста, вакцинация в этом случае отлично помогает даже тем, кто переболел "омикроном", поскольку после этого пациент может заразиться снова старыми штаммами. Дело в том, что они ещё есть в природе — в частности, дельта-штамм, а "дельта" также наполовину отличается от "омикрона", подчеркнул врач-иммунолог.

Врач Свифт оценила сроки заражения "омикроном" для переболевших другими штаммами ковида

Врач Свифт оценила сроки заражения "омикроном" для переболевших другими штаммами ковида

"У переболевшего "омикроном" иммунитет слабее, чем если бы он заразился "дельтой". Те, кто не вакцинирован, им стоит привиться, потому что в любом случае у них будет выгода. Они не заболеют старыми штаммами, а если заразятся новым, то он будет протекать легко. Чаще всего вообще без каких-то ощущений", — заключил Жемчугов.

Ранее Лайф рассказал, что Гинцбург поведал об условии окончания пандемии коронавируса. Однако для этого необходимо произвести достаточный запас вакцин против CoViD-19 и обеспечить ими страны, которые не производят собственные, уточняет специалист.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова
Юлия Архипова
Юлия Архипова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1