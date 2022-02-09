Иммунолог Жемчугов связал рост повторных заражений при "омикроне" с мутацией вируса

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, вирусолог Владислав Жемчугов поделился в беседе с Лайфом, как не оказаться в числе 15% пациентов, которые повторно заболевают коронавирусом после "омикрона". Он напомнил о необходимости вакцинации.

"Да, к сожалению, вирус мутирует. Он очень сильно отличается, больше чем наполовину от первых штаммов. Даже те, кто переболел раньше, они могут болеть повторно, потому что штамм очень сильно обновился. И тот иммунитет, который есть, он действует слабее", — поделился собеседник Лайфа.

По словам специалиста, вакцинация в этом случае отлично помогает даже тем, кто переболел "омикроном", поскольку после этого пациент может заразиться снова старыми штаммами. Дело в том, что они ещё есть в природе — в частности, дельта-штамм, а "дельта" также наполовину отличается от "омикрона", подчеркнул врач-иммунолог.

"У переболевшего "омикроном" иммунитет слабее, чем если бы он заразился "дельтой". Те, кто не вакцинирован, им стоит привиться, потому что в любом случае у них будет выгода. Они не заболеют старыми штаммами, а если заразятся новым, то он будет протекать легко. Чаще всего вообще без каких-то ощущений", — заключил Жемчугов.