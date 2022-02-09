Инфекционист Горелов: Постковидный синдром наблюдается у каждого третьего ребёнка

Постковидный синдром у детей наблюдается в 10–30% случаев, он может сохраняться до года. Об этом рассказал замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на пресс-конференции, посвящённой течению ковида у детей.

"Я никого не хочу пугать, но ситуация действительно очень серьёзная. По проведённым метаанализам установлено, что от 10% до 30%, у каждого третьего [ребенка], отмечается постковид — и он разный", — цитирует эксперта ТАСС.