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Инфекционист Горелов: Постковидный синдром наблюдается у каждого третьего ребёнка

Среди наиболее частых проявлений — неусидчивость, раздражительность, бессонница, плаксивость. Постковид может сохраняться и полгода, и даже год.

9 февраля, 09:52

Фото на обложке © Shutterstock

Постковидный синдром у детей наблюдается в 10–30% случаев, он может сохраняться до года. Об этом рассказал замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов на пресс-конференции, посвящённой течению ковида у детей.

"Я никого не хочу пугать, но ситуация действительно очень серьёзная. По проведённым метаанализам установлено, что от 10% до 30%, у каждого третьего [ребенка], отмечается постковид — и он разный", цитирует эксперта ТАСС.

Среди наиболее частых проявлений — неусидчивость, раздражительность, бессонница, плаксивость. Постковид может сохраняться и полгода, и даже год, родителям необходимо показать ребёнка реабилитологу.

Инфекционист Горелов: До 15% переболевших ковидом заражаются повторно

Инфекционист Горелов: До 15% переболевших ковидом заражаются повторно

На сегодняшний день среди всех пациентов с коронавирусом дети составляют 20% от общего числа, рассказал ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Также, по его данным, от ковида в России вакцинировалось уже около 41 тысячи подростков.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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