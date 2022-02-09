Россиянам объяснили, как часто можно делать профессиональную чистку и отбеливание зубов

На профилактический осмотр к стоматологу стоит приходить не реже одного раза в полгода. Так как за этот период можно во время обнаружить проблему в полости рта и начать её лечение, пока она не привела к серьёзным осложнениям. Об этом рассказал кандидат медицинских наук Павел Колесов.

По его словам, с такой же частотой нужно проводить профессиональную гигиену полости рта. Так как за полгода в местах, которые трудно очистить обычной зубной щёткой, скапливается и минерализуется налёт. Профессиональная чистка позволяет удалить мягкие и твёрдые зубные отложения и пигментированный налёт, не только вернув зубам естественный оттенок и блеск, но и снизив риск развития пародонтита. Кроме того, во время этой процедуры стоматолог может понять, есть ли у пациента скрытые кариозные полости. По словам Колесова, добиться белизны зубов можно с помощью процедуры отбеливания эмали, однако она подходит не всем.

"Для здоровой эмали отбеливание зубов, которое выполняется под контролем стоматолога, безвредно. Если же есть какие-либо поражения эмали, то отбеливание может вызвать повышенную чувствительность, которая, впрочем, проходит за достаточно короткий срок при правильно проведённой профессиональной гигиене и правильно выполненной процедуре отбеливания", — пояснил специалист в беседе с "Российской газетой".