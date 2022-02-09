Рябков: Россия анализирует встречные предложения США по безопасности
По словам дипломата, стороны ведут переговоры по разным линиям по гарантиям безопасности.
Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Россия анализирует поступившие от США встречные предложения по безопасности, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По его словам, Москва со всей серьёзностью подошла к инициативам Штатов в этом вопросе. Сейчас ведутся контакты по разным линиям по гарантиям безопасности.
"Контакты идут по разным линиям, в том числе на высшем уровне, по сути дела, каждый день [проходят] важнейшие переговоры. Но и по другим каналам мы продолжаем, и коллеги продолжают соответствующее общение", — сказал он журналистам.
Ранее Лайф рассказал, что Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности в Европе. Пекин и Москва выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают альянс отказаться от идеологизированных подходов времён холодной войны. В ходе недавней встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном президент России Владимир Путин сообщил, что основные озабочённости России по теме международной безопасности были проигнорированы странами НАТО.
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