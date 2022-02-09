Рябков: Россия анализирует встречные предложения США по безопасности

Россия анализирует поступившие от США встречные предложения по безопасности, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, Москва со всей серьёзностью подошла к инициативам Штатов в этом вопросе. Сейчас ведутся контакты по разным линиям по гарантиям безопасности.

"Контакты идут по разным линиям, в том числе на высшем уровне, по сути дела, каждый день [проходят] важнейшие переговоры. Но и по другим каналам мы продолжаем, и коллеги продолжают соответствующее общение", — сказал он журналистам.