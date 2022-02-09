НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Рябков: Россия анализирует встречные предложения США по безопасности

По словам дипломата, стороны ведут переговоры по разным линиям по гарантиям безопасности.

9 февраля, 09:22
<p>Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Сергей Рябков. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Россия анализирует поступившие от США встречные предложения по безопасности, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, Москва со всей серьёзностью подошла к инициативам Штатов в этом вопросе. Сейчас ведутся контакты по разным линиям по гарантиям безопасности.

"Контакты идут по разным линиям, в том числе на высшем уровне, по сути дела, каждый день [проходят] важнейшие переговоры. Но и по другим каналам мы продолжаем, и коллеги продолжают соответствующее общение", — сказал он журналистам.

Ранее Лайф рассказал, что Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности в Европе. Пекин и Москва выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают альянс отказаться от идеологизированных подходов времён холодной войны. В ходе недавней встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном президент России Владимир Путин сообщил, что основные озабочённости России по теме международной безопасности были проигнорированы странами НАТО.

Зась заявил об угрозе для ОДКБ из-за наращивания сил НАТО у западных границ

Зась заявил об угрозе для ОДКБ из-за наращивания сил НАТО у западных границ

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1