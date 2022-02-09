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ФСБ ликвидировала в Крыму ячейку "Хизб ут-тахрир"

Четверо членов сообщества на собраниях распространяли террористическую идеологию среди жителей полуострова.

9 февраля, 12:22

Задержание членов террористической ячейки в Крыму. Видео © ФСБ РФ

ФСБ России ликвидировала в Крыму ячейку террористической организации "Хизб ут-тахрир аль-ислами"*, задержаны четверо участников.

"Члены ячейки осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путём действующей власти", — рассказали в Центре общественных связей спецслужбы.

Также террористы на собраниях распространяли эту идеологию среди жителей полуострова.

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А ранее ФСБ накрыла ячейку "Хизб ут-тахрир"* в столичном регионе. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, всего задержано восемь человек — два главаря движения и шесть его участников.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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