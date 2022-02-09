ФСБ ликвидировала в Крыму ячейку "Хизб ут-тахрир"

"Члены ячейки осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путём действующей власти", — рассказали в Центре общественных связей спецслужбы.

А ранее ФСБ накрыла ячейку "Хизб ут-тахрир"* в столичном регионе. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, всего задержано восемь человек — два главаря движения и шесть его участников.