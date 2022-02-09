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В Москве при сортировке мусора нашли человеческую голову и две руки

Чтобы установить личность погибшего, следователи назначили медико-криминалистическую, генетическую и медицинскую экспертизы.

9 февраля, 12:10

Фото © ГСУ СК России по Москве

Фрагменты человеческого тела найдены на мусороперерабатывающем заводе на северо-востоке Москвы. Проводится проверка. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Мужскую голову и две руки обнаружили 8 февраля при сортировке бытовых отходов. Для установления личности погибшего назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы.

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Авторы
Оксана Попова

Оксана Попова

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