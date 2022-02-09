В Москве при сортировке мусора нашли человеческую голову и две руки
Чтобы установить личность погибшего, следователи назначили медико-криминалистическую, генетическую и медицинскую экспертизы.
Фото © ГСУ СК России по Москве
Фрагменты человеческого тела найдены на мусороперерабатывающем заводе на северо-востоке Москвы. Проводится проверка. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Мужскую голову и две руки обнаружили 8 февраля при сортировке бытовых отходов. Для установления личности погибшего назначены медико-криминалистическая, генетическая и медицинская судебные экспертизы.
Ранее Лайф писал об убийстве "мисс Кузбасс – 2010" Ксении Сапожковой. В преступлении подозревали её супруга — 37-летнего Александра Попова. 31 января мужчина сознался, а 4 февраля показал криминалистам, где закопал тело.
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