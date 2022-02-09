Глава Верховного суда предложил расширить полномочия арбитражных управляющих

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев предложил наделить арбитражных управляющих полномочиями по установлению требований кредиторов и их обоснованности. Также кредиторам предлагается предоставить право обращаться в суд с заявлением о разногласиях с арбитражным управляющим.

"В целях совершенствования процедур банкротства предлагается наделить арбитражных управляющих полномочиями по установлению требований кредиторов и их обоснованности", — отметил он в ходе совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Напомним, в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов принял участие президент РФ Владимир Путин. Он поблагодарил судей за самоотверженность, отметив, что, несмотря на пандемию коронавируса, они работают, не снижая темп. По его словам, мировые судьи несут сильную нагрузку и только в прошлом году рассмотрели 30 миллионов дел. Президент поручил регионам выделять средства на обеспечение работы судей.