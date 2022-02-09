Попросили подменить: Убитая в Подмосковье кассирша "Пятёрочки" не должна была работать в день гибели

Житель подмосковной Истры рассказал о погибшей 51-летней кассирше. Видео © Telegram / SHOT

Убитая в Истре кассирша "Пятёрочки" не должна была выходить на работу в эту смену, когда на магазин напали грабители. 51-летняя продавщица согласилась подменить коллегу, поскольку была очень отзывчивой. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказали в селе. При этом один из соседей погибшей отметил, что жители сами пускают "всякую шелупонь".

"Её попросили подменить кого-то. И вот подменила... Такие дела..." — рассказал сосед погибшей.

Он отметил, что женщина всегда была отзывчивой, готова была прийти на помощь и никогда не была замечена в каких-то скандалах. При этом, по словам жителя, в районе много мигрантов, которые часто беспокоят местных. Они стучат в дома, спрашивают, есть ли какая-то работа.

"Сами мы виноваты, что пускаем сюда разную шелупонь! Разную шелупонь пускаем сюда!" — возмутился мужчина.