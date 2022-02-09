НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Попросили подменить: Убитая в Подмосковье кассирша "Пятёрочки" не должна была работать в день гибели

По словам соседа, женщина всегда была отзывчивой, готова была прийти на помощь и никогда не была замечена в каких-то скандалах.

9 февраля, 11:54

Кадры с камеры видеонаблюдения в "Пятёрочке", где произошло нападение на кассиршу. Видео © ГСУ СК России по Московской области

Житель подмосковной Истры рассказал о погибшей 51-летней кассирше. Видео © Telegram / SHOT

Убитая в Истре кассирша "Пятёрочки" не должна была выходить на работу в эту смену, когда на магазин напали грабители. 51-летняя продавщица согласилась подменить коллегу, поскольку была очень отзывчивой. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказали в селе. При этом один из соседей погибшей отметил, что жители сами пускают "всякую шелупонь".

"Её попросили подменить кого-то. И вот подменила... Такие дела..." рассказал сосед погибшей.

Перепрыгнули через тело: Появилось видео нападения на "Пятёрочку", где грабители убили кассиршу

Перепрыгнули через тело: Появилось видео нападения на "Пятёрочку", где грабители убили кассиршу

Он отметил, что женщина всегда была отзывчивой, готова была прийти на помощь и никогда не была замечена в каких-то скандалах. При этом, по словам жителя, в районе много мигрантов, которые часто беспокоят местных. Они стучат в дома, спрашивают, есть ли какая-то работа.

"Сами мы виноваты, что пускаем сюда разную шелупонь! Разную шелупонь пускаем сюда!" возмутился мужчина.

Лайф публикует кадры из "Пятёрочки" в Подмосковье, где грабители убили кассиршу

Лайф публикует кадры из "Пятёрочки" в Подмосковье, где грабители убили кассиршу

Напомним, инцидент произошёл в магазине в селе Новопетровское 9 февраля ночью. Четверо вооружённых бейсбольными битами мужчин ворвались в магазин и напали на директора и его супругу, а также продавца-кассира. Они нанесли им множественные удары битами и похитили из кассы 96 тысяч рублей, после чего скрылись. Продавец скончалась на месте, директор магазина и его супруга госпитализированы. Грабителей задержали по горячим следам. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1