Попросили подменить: Убитая в Подмосковье кассирша "Пятёрочки" не должна была работать в день гибели
По словам соседа, женщина всегда была отзывчивой, готова была прийти на помощь и никогда не была замечена в каких-то скандалах.
Кадры с камеры видеонаблюдения в "Пятёрочке", где произошло нападение на кассиршу. Видео © ГСУ СК России по Московской области
Житель подмосковной Истры рассказал о погибшей 51-летней кассирше. Видео © Telegram / SHOT
Убитая в Истре кассирша "Пятёрочки" не должна была выходить на работу в эту смену, когда на магазин напали грабители. 51-летняя продавщица согласилась подменить коллегу, поскольку была очень отзывчивой. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказали в селе. При этом один из соседей погибшей отметил, что жители сами пускают "всякую шелупонь".
"Её попросили подменить кого-то. И вот подменила... Такие дела..." — рассказал сосед погибшей.
Он отметил, что женщина всегда была отзывчивой, готова была прийти на помощь и никогда не была замечена в каких-то скандалах. При этом, по словам жителя, в районе много мигрантов, которые часто беспокоят местных. Они стучат в дома, спрашивают, есть ли какая-то работа.
"Сами мы виноваты, что пускаем сюда разную шелупонь! Разную шелупонь пускаем сюда!" — возмутился мужчина.
Напомним, инцидент произошёл в магазине в селе Новопетровское 9 февраля ночью. Четверо вооружённых бейсбольными битами мужчин ворвались в магазин и напали на директора и его супругу, а также продавца-кассира. Они нанесли им множественные удары битами и похитили из кассы 96 тысяч рублей, после чего скрылись. Продавец скончалась на месте, директор магазина и его супруга госпитализированы. Грабителей задержали по горячим следам. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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