ISU выступил за поэтапное поднятие возрастного ценза в фигурном катании
За такую меру, в частности, проголосовало большинство спортсменов и тренеров.
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Совет Международной федерации конькобежцев (ISU) выступил за поэтапное введение возрастного ценза в фигурном катании. Об этом со ссылкой на источник пишет "Матч ТВ".
"Совет ISU пришёл к выводу, что ради защиты физического и ментального здоровья наиболее необходимым изменением будет постепенное увеличение планки выхода во взрослый уровень с 15 до 17 лет. Это постепенное внедрение позволит фигуристам адаптироваться к новым ограничениям и избежать того, что фигуристы, которые уже соревновались на взрослом уровне, будут вынуждены вернуться в юниоры", — говорится в пояснении.
Введение ценза предлагается начать с сезона 2023/2024 (до 16 лет), а после следующего — до 17 лет. Отметим, что за введение такой меры высказались 86% опрошенных тренеров и спортсменов.
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