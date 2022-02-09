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ISU выступил за поэтапное поднятие возрастного ценза в фигурном катании

За такую меру, в частности, проголосовало большинство спортсменов и тренеров.

9 февраля, 11:46

Фото © Shutterstock

Совет Международной федерации конькобежцев (ISU) выступил за поэтапное введение возрастного ценза в фигурном катании. Об этом со ссылкой на источник пишет "Матч ТВ".

"Совет ISU пришёл к выводу, что ради защиты физического и ментального здоровья наиболее необходимым изменением будет постепенное увеличение планки выхода во взрослый уровень с 15 до 17 лет. Это постепенное внедрение позволит фигуристам адаптироваться к новым ограничениям и избежать того, что фигуристы, которые уже соревновались на взрослом уровне, будут вынуждены вернуться в юниоры", — говорится в пояснении.

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Введение ценза предлагается начать с сезона 2023/2024 (до 16 лет), а после следующего — до 17 лет. Отметим, что за введение такой меры высказались 86% опрошенных тренеров и спортсменов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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