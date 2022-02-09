ISU выступил за поэтапное поднятие возрастного ценза в фигурном катании

"Совет ISU пришёл к выводу, что ради защиты физического и ментального здоровья наиболее необходимым изменением будет постепенное увеличение планки выхода во взрослый уровень с 15 до 17 лет. Это постепенное внедрение позволит фигуристам адаптироваться к новым ограничениям и избежать того, что фигуристы, которые уже соревновались на взрослом уровне, будут вынуждены вернуться в юниоры", — говорится в пояснении.