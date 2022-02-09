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Путин: Россияне должны получать в суде быстрое и справедливое решение

Вместе с тем он отметил, что мировые судьи несут сильную нагрузку и только в прошлом году рассмотрели 30 миллионов дел.

9 февраля, 11:02
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Россияне при обращении в суд должны получать быстрое и справедливое решение, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

"Многим сейчас приходится трудно. Если граждане обращаются в суд, то должны получать быстрый отклик и справедливое решение", — отметил глава государства.

В ходе совещания Путин поблагодарил судей за самоотверженность, отметив, что, несмотря на пандемию коронавируса, они работают, не снижая темп. По его словам, мировые судьи несут сильную нагрузку и только в прошлом году рассмотрели 30 миллионов дел. Президент поручил регионам выделять средства на обеспечение работы судей.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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