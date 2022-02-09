Путин: Россияне должны получать в суде быстрое и справедливое решение
Вместе с тем он отметил, что мировые судьи несут сильную нагрузку и только в прошлом году рассмотрели 30 миллионов дел.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Россияне при обращении в суд должны получать быстрое и справедливое решение, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
"Многим сейчас приходится трудно. Если граждане обращаются в суд, то должны получать быстрый отклик и справедливое решение", — отметил глава государства.
В ходе совещания Путин поблагодарил судей за самоотверженность, отметив, что, несмотря на пандемию коронавируса, они работают, не снижая темп. По его словам, мировые судьи несут сильную нагрузку и только в прошлом году рассмотрели 30 миллионов дел. Президент поручил регионам выделять средства на обеспечение работы судей.
Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин призвал сделать всё необходимое для обеспечения достойных зарплат бюджетникам. Российский лидер напомнил, что соответствующие целевые показатели установлены в майских указах 2012 года.
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