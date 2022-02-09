Сборная России по хоккею "всухую" обыграла Швейцарию в первом матче Олимпиады

Сборная России по хоккею одержала тяжелейшую победу в первом матче Олимпийских игр в Пекине против Швейцарии — 1:0.

Встреча для подшефных Алексея Жамнова складывалась крайне непросто, ибо неуступчивые швейцарцы создавали целый ряд моментов у ворот Ивана Федотова. Автором единственной шайбы в матче стал Антон Слепышев, который и забил первый гол на Олимпийских играх. Отметим и голкипера россиян Федотова, который в дебютном же поединке сумел сохранить ворота "на замке".