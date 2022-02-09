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Сборная России по хоккею "всухую" обыграла Швейцарию в первом матче Олимпиады

Команда Алексея Жамнова сумела забить за две секунды до конца первого периода, а шайба получилась достаточно курьёзной.

9 февраля, 10:59
<p>Сборная России по хоккею. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Сборная России по хоккею. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Сборная России по хоккею одержала тяжелейшую победу в первом матче Олимпийских игр в Пекине против Швейцарии — 1:0.

Встреча для подшефных Алексея Жамнова складывалась крайне непросто, ибо неуступчивые швейцарцы создавали целый ряд моментов у ворот Ивана Федотова. Автором единственной шайбы в матче стал Антон Слепышев, который и забил первый гол на Олимпийских играх. Отметим и голкипера россиян Федотова, который в дебютном же поединке сумел сохранить ворота "на замке".

Назван состав сборной России по хоккею на первый матч Олимпиады в Пекине

Назван состав сборной России по хоккею на первый матч Олимпиады в Пекине

Следующим соперником сборной России станет команда Дании. Встреча состоится 11 февраля в 7:10 по московскому времени. В прямом эфире её покажет Первый канал.

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Главный герой матча Россия – Швейцария

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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