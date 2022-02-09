Вирусолог Скулачёв предупредил о риске заразиться ковидом от зубной щётки

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачёв оценил риск заразиться коронавирусом от зубной щётки. По его словам, это вполне возможно при определённых обстоятельствах.

Эксперт советует класть зубную щётку больного CoViD-19 отдельно от щёток здоровых членов семьи. По его словам, при касании средств гигиены друг с другом заражённые капли влаги изо рта больного могут оказаться на другой щётке, а затем уже и попасть в организм незаражённого человека.

"Сложно сказать, в течение какого времени сохраняется такая вероятность. В течение часа после того, как больной почистил зубы и положил свою щётку к другим, возможность точно есть. На следующий день уже не факт. Возможно, вирус на щётке к тому времени погибнет", — рассказал Скулачёв "Москве 24".

Если больной коронавирусом случайно положил щётку к щёткам здоровых членов семьи, их лучше выбросить или промыть с мылом, так как количества вируса на них вполне хватит для заражения. А зубная паста в данном случае не задерживает и не нейтрализует инфекцию.

Также эксперт исключил повторное заражение переболевшего от своего предмета гигиены. Это связано с наличием у человека сформировавшегося иммунитета к конкретному штамму.