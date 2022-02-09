Верховный суд запретил оставлять под стражей лишь на основании тяжести обвинения
Если в 2001 году в следственные изоляторы было направлено 366 тысяч обвиняемых россиян, то в 2021 году — в четыре раза меньше.
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Верховный суд придерживается позиции, что тяжесть обвинения не может являться приоритетным или единственным основанием для содержания человека в следственном изоляторе. Об этом заявил в среду председатель высшей инстанции Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов страны, в работе которого также принял участие президент Владимир Путин.
"Тяжесть предъявленного обвинения не может быть единственным и достаточным основанием для оправдания содержания обвиняемого под стражей", — отметил он.
По словам Лебедева, в последнее время численность заключённых под стражу фигурантов колоссально снизилась: в 2021 году в СИЗО было направлено 87 тысяч человек, тогда как в 2001 году — 366 тысяч. При этом глава Верховного суда обратил внимание, что 76% граждан обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, а более 50% к тому же имели судимость.
Ранее Лайф сообщал, что на том же совещании председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев предложил наделить арбитражных управляющих полномочиями по установлению требований кредиторов и их обоснованности. Также кредиторам предлагается предоставить право обращаться в суд с заявлением о разногласиях с арбитражным управляющим.
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