Верховный суд запретил оставлять под стражей лишь на основании тяжести обвинения

Верховный суд придерживается позиции, что тяжесть обвинения не может являться приоритетным или единственным основанием для содержания человека в следственном изоляторе. Об этом заявил в среду председатель высшей инстанции Вячеслав Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов страны, в работе которого также принял участие президент Владимир Путин.

"Тяжесть предъявленного обвинения не может быть единственным и достаточным основанием для оправдания содержания обвиняемого под стражей", — отметил он.

По словам Лебедева, в последнее время численность заключённых под стражу фигурантов колоссально снизилась: в 2021 году в СИЗО было направлено 87 тысяч человек, тогда как в 2001 году — 366 тысяч. При этом глава Верховного суда обратил внимание, что 76% граждан обвинялись в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, а более 50% к тому же имели судимость.