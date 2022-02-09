Путин отметил работу Верховного суда РФ и Совета судей в период пандемии

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу судей Верховного суда и Совета судей во время пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что суды быстро принимали документы, в которых речь шла о защите социальных прав россиян, в том числе медицинских работников и граждан, работающих дистанционно.

"Хочу отметить работу президиумов Верховного суда и Совета судей, которые оперативно приняли постановления о порядке работы судов в период пандемии", — пояснил глава государства во время совещания, в котором участвовали судьи разных инстанций.