Путин отметил работу Верховного суда РФ и Совета судей в период пандемии
Он указал на оперативность принятия постановлений, которые затрагивали социальные права граждан.
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Президент России Владимир Путин высоко оценил работу судей Верховного суда и Совета судей во время пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что суды быстро принимали документы, в которых речь шла о защите социальных прав россиян, в том числе медицинских работников и граждан, работающих дистанционно.
"Хочу отметить работу президиумов Верховного суда и Совета судей, которые оперативно приняли постановления о порядке работы судов в период пандемии", — пояснил глава государства во время совещания, в котором участвовали судьи разных инстанций.
Ранее председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев предложил наделить арбитражных управляющих полномочиями по установлению требований кредиторов и их обоснованности. Также кредиторам предлагается предоставить право обращаться в суд с заявлением о разногласиях с арбитражным управляющим.
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