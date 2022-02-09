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"Будем доминировать": Авербух заявил, что российским фигуристам не стоит переживать из-за возрастного ценза

Ранее большая часть опрошенных ISU спортсменов и тренеров высказалась за поэтапное введение ограничения.

9 февраля, 12:31

Илья Авербух. Фото © ТАСС/Дмитрий Коробейников

Российские фигуристы и болельщики будут продолжать доминировать над остальными, даже в случае введения возрастного ценза. Об этом Sport24 заявил хореограф Илья Авербух.

"Зачем нам переживать? Мы лучшие и всегда будем доминировать в любом возрасте. Возрастной ценз ни на что не повлияет", — заметил Авербух.

Он также подчеркнул, что вопрос введения возрастного ценза в фигурном катании поднимается ежегодно, однако по-прежнему никаких ограничений не было принято.

ISU выступил за поэтапное поднятие возрастного ценза в фигурном катании

ISU выступил за поэтапное поднятие возрастного ценза в фигурном катании

Напомним, Совет Международной федерации конькобежцев (ISU) выступил за поэтапное введение возрастного ценза в фигурном катании.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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