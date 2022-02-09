"Будем доминировать": Авербух заявил, что российским фигуристам не стоит переживать из-за возрастного ценза
Ранее большая часть опрошенных ISU спортсменов и тренеров высказалась за поэтапное введение ограничения.
Илья Авербух. Фото © ТАСС/Дмитрий Коробейников
Российские фигуристы и болельщики будут продолжать доминировать над остальными, даже в случае введения возрастного ценза. Об этом Sport24 заявил хореограф Илья Авербух.
"Зачем нам переживать? Мы лучшие и всегда будем доминировать в любом возрасте. Возрастной ценз ни на что не повлияет", — заметил Авербух.
Он также подчеркнул, что вопрос введения возрастного ценза в фигурном катании поднимается ежегодно, однако по-прежнему никаких ограничений не было принято.
Напомним, Совет Международной федерации конькобежцев (ISU) выступил за поэтапное введение возрастного ценза в фигурном катании.
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