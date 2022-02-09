Политолог Коровин указал Боррелю на хаос, который сеет хвалёная демократия Запада

Россия и Китай противостоят чудовищной западной демократии на том основании, что она губит целые государства. Об этом в беседе с Лайфом заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, критикуя заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля об альянсе России и КНР как союзе "двух авторитарных стран, противостоящих демократии". По его словам, когда третьи страны пытаются установить у себя западную модель демократии, это приводит только к хаосу.

"Мы можем в ответ начать критиковать западную демократию на тех основаниях, что она чудовищна, хаотична и бессмысленна и приводит к распаду общества. Такое высокомерие свойственно Западу, а вот народы Востока более уважительно относятся к другим культурам и цивилизациям. Россия и Китай противостоят чудовищной западной демократии. Наша модель сохраняет все признаки высокой культуры и присутствие человеческого, а не постчеловеческого", — рассуждает собеседник Лайфа.