Политолог Коровин указал Боррелю на хаос, который сеет хвалёная демократия Запада
По словам собеседника Лайфа, Россия и Китай противостоят этому чудовищному строю, но цивилизованным путём, как и полагается странам, сохранившим в себе человечность и достоинство.
Обложка © Агентство "Москва"/ Сергей Киселёв
Россия и Китай противостоят чудовищной западной демократии на том основании, что она губит целые государства. Об этом в беседе с Лайфом заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, критикуя заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля об альянсе России и КНР как союзе "двух авторитарных стран, противостоящих демократии". По его словам, когда третьи страны пытаются установить у себя западную модель демократии, это приводит только к хаосу.
"Мы можем в ответ начать критиковать западную демократию на тех основаниях, что она чудовищна, хаотична и бессмысленна и приводит к распаду общества. Такое высокомерие свойственно Западу, а вот народы Востока более уважительно относятся к другим культурам и цивилизациям. Россия и Китай противостоят чудовищной западной демократии. Наша модель сохраняет все признаки высокой культуры и присутствие человеческого, а не постчеловеческого", — рассуждает собеседник Лайфа.
Ранее Жозеп Боррель заявил о возможном формировании "мощного альянса" России и Китая. По его словам, сейчас противостояние происходит между демократией и авторитарным режимом. Под последним он как раз и имел в виду Москву и Пекин. В ответ на это в Кремле заявили, что Россия и Китай — это крупные суверенные страны со своей политической системой, которые с уважением относятся к устройству других государств.
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