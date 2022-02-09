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Политолог Коровин указал Боррелю на хаос, который сеет хвалёная демократия Запада

По словам собеседника Лайфа, Россия и Китай противостоят этому чудовищному строю, но цивилизованным путём, как и полагается странам, сохранившим в себе человечность и достоинство.

9 февраля, 12:53

Обложка © Агентство "Москва"/ Сергей Киселёв

Россия и Китай противостоят чудовищной западной демократии на том основании, что она губит целые государства. Об этом в беседе с Лайфом заявил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, критикуя заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля об альянсе России и КНР как союзе "двух авторитарных стран, противостоящих демократии". По его словам, когда третьи страны пытаются установить у себя западную модель демократии, это приводит только к хаосу.

"Мы можем в ответ начать критиковать западную демократию на тех основаниях, что она чудовищна, хаотична и бессмысленна и приводит к распаду общества. Такое высокомерие свойственно Западу, а вот народы Востока более уважительно относятся к другим культурам и цивилизациям. Россия и Китай противостоят чудовищной западной демократии. Наша модель сохраняет все признаки высокой культуры и присутствие человеческого, а не постчеловеческого", — рассуждает собеседник Лайфа.

Песков не согласился со словами Борреля о том, что Россия и КНР — "авторитарные страны"

Песков не согласился со словами Борреля о том, что Россия и КНР — "авторитарные страны"

Ранее Жозеп Боррель заявил о возможном формировании "мощного альянса" России и Китая. По его словам, сейчас противостояние происходит между демократией и авторитарным режимом. Под последним он как раз и имел в виду Москву и Пекин. В ответ на это в Кремле заявили, что Россия и Китай — это крупные суверенные страны со своей политической системой, которые с уважением относятся к устройству других государств.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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