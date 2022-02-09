Король Испании Фелипе VI заразился коронавирусом
Накануне у монарха проявились первые симптомы заболевания. Утром он сдал тест на CoViD-19, который показал положительный результат.
Фото © ТАСС / Zuma
Король Испании Фелипе VI заболел коронавирусом, сообщает Королевский дом. Ранее у него проявились симптомы заболевания, и утром 9 февраля он сдал тест на CoViD-19, который подтвердил болезнь.
Также сообщается, что общее состояние здоровья монарха хорошее. Король будет находиться на карантине в течение семи дней, на это время все мероприятия с его участием отменены. Работать он продолжит из своей резиденции.
Ранее Лайф писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой Эмине заразился омикрон-штаммом коронавируса после визита на Украину. Турецкий лидер сообщил, что болезнь протекает легко и он продолжает работу в домашних условиях.
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