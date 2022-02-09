НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Король Испании Фелипе VI заразился коронавирусом

Накануне у монарха проявились первые симптомы заболевания. Утром он сдал тест на CoViD-19, который показал положительный результат.

9 февраля, 13:09
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Король Испании Фелипе VI заболел коронавирусом, сообщает Королевский дом. Ранее у него проявились симптомы заболевания, и утром 9 февраля он сдал тест на CoViD-19, который подтвердил болезнь.

Также сообщается, что общее состояние здоровья монарха хорошее. Король будет находиться на карантине в течение семи дней, на это время все мероприятия с его участием отменены. Работать он продолжит из своей резиденции.

Университет Хопкинса насчитал в мире 400 миллионов случаев ковида

Университет Хопкинса насчитал в мире 400 миллионов случаев ковида

Ранее Лайф писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой Эмине заразился омикрон-штаммом коронавируса после визита на Украину. Турецкий лидер сообщил, что болезнь протекает легко и он продолжает работу в домашних условиях.

Авторы
Оксана Попова

Оксана Попова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1