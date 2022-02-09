В США журналисты требуют разрешения сопровождать военных в Восточную Европу

В США три новостных издания требуют от Байдена выдать их корреспондентам разрешения сопровождать американские войска, которые отправляются в Восточную Европу с целью усилить присутствие НАТО. По их словам, общество "имеет право знать, как и что их военные делают и как тратятся их налоги", сообщает CNN.

"Мы призываем Пентагон немедленно начать процесс выдачи журналистам разрешений на сопровождение войск, отправленных в Европу в ответ на перемещения российских войск рядом с Украиной", — цитирует канал газету Military Times, онлайн-издание Task & Perpose и портал Military.com.