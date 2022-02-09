В США журналисты требуют разрешения сопровождать военных в Восточную Европу
Они хотят увидеть, что именно будут делать там солдаты, чтобы понять, на что американские власти тратят их налоги.
Фото © Facebook / UK Defence Journal
В США три новостных издания требуют от Байдена выдать их корреспондентам разрешения сопровождать американские войска, которые отправляются в Восточную Европу с целью усилить присутствие НАТО. По их словам, общество "имеет право знать, как и что их военные делают и как тратятся их налоги", сообщает CNN.
"Мы призываем Пентагон немедленно начать процесс выдачи журналистам разрешений на сопровождение войск, отправленных в Европу в ответ на перемещения российских войск рядом с Украиной", — цитирует канал газету Military Times, онлайн-издание Task & Perpose и портал Military.com.
Руководство этих изданий напоминает, что журналисты всегда имели право следовать за американскиим военными за пределы страны. Однако именно на время переброски войск США в Европу такую возможность им не дали. Письмо отправлено вслед за обращением Ассоциации военных корреспондентов и редакторов к министру обороны США Ллойду Остину.
Ранее сообщалось, что 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. 2 февраля стало известно, что США перебросят около двух тысяч американских военных в Польшу и Германию в ближайшее время.
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