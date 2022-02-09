Саакашвили рассказал о тайных переговорах с Лукашенко в Лондоне

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в ходе выступления в тбилисском суде, что во время нахождения на посту главы государства тайно встречался в Лондоне с белорусским лидером Александром Лукашенко. Коллеги обсуждали Абхазию и Южную Осетию.

"У меня были четыре тайные встречи в Лондоне с Лукашенко. Это была тайная дипломатия. То, что Южная Осетия и Абхазия до сих пор не признаны Лукашенко, является результатом моих поездок в Лондон", — похвастался Саакашвили.

Точные даты он называть не стал. При этом Саакашвили обвинил нынешние власти Грузии в том, что Лукашенко сейчас не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии.