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Саакашвили рассказал о тайных переговорах с Лукашенко в Лондоне

Он похвастался, что результатом этих бесед является то, что Лукашенко до сих пор не признал Южную Осетию и Абхазию.

9 февраля, 13:14
<p>Михаил Саакашвили. Фото © ТАСС/Zuma/Maciej Luczniewski</p>

Михаил Саакашвили. Фото © ТАСС/Zuma/Maciej Luczniewski

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в ходе выступления в тбилисском суде, что во время нахождения на посту главы государства тайно встречался в Лондоне с белорусским лидером Александром Лукашенко. Коллеги обсуждали Абхазию и Южную Осетию.

"У меня были четыре тайные встречи в Лондоне с Лукашенко. Это была тайная дипломатия. То, что Южная Осетия и Абхазия до сих пор не признаны Лукашенко, является результатом моих поездок в Лондон", — похвастался Саакашвили.

Точные даты он называть не стал. При этом Саакашвили обвинил нынешние власти Грузии в том, что Лукашенко сейчас не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

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Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия атаковала Южную Осетию и разрушила часть её столицы — города Цхинвала. Россия защитила мирных жителей, ввела войска и вытеснила грузинских военных с её территории. К конфликту на стороне Южной Осетии также официально присоединилась Абхазия. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет республик. Ранее семь стран Запада, включая США, Францию и Великобританию, потребовали, чтобы Россия отозвала это решение.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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