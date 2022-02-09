Экс-тренер "Спартака" Витория может возглавить саудовский клуб и получать 7 млн евро в год
Красно-белыми он руководил с лета прошлого года, однако в конце декабря покинул свой пост из-за результатов команды.
Руй Витория. Фото © ТАСС / EPA / LESZEK SZYMANSKI
Португальский специалист и бывший тренер "Спартака" Руй Витория может возглавить клуб "Аль-Ахли", сообщает в "Твиттере" журналист Руди Галетти.
По информации источника, португалец может стать наставником команды на ближайшие три года с зарплатой семь миллионов евро в год.
Ранее Лайф сообщал, что в декабре Руй Витория покинул "Спартак". При нём команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы и заняла девятое место по итогам первой части сезона в РПЛ.
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