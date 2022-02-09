Экс-тренер "Спартака" Витория может возглавить саудовский клуб и получать 7 млн евро в год

Португальский специалист и бывший тренер "Спартака" Руй Витория может возглавить клуб "Аль-Ахли", сообщает в "Твиттере" журналист Руди Галетти.

По информации источника, португалец может стать наставником команды на ближайшие три года с зарплатой семь миллионов евро в год.