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Экс-тренер "Спартака" Витория может возглавить саудовский клуб и получать 7 млн евро в год

Красно-белыми он руководил с лета прошлого года, однако в конце декабря покинул свой пост из-за результатов команды.

9 февраля, 13:23
<p>Руй Витория. Фото © ТАСС / EPA / LESZEK SZYMANSKI</p>

Руй Витория. Фото © ТАСС / EPA / LESZEK SZYMANSKI

Португальский специалист и бывший тренер "Спартака" Руй Витория может возглавить клуб "Аль-Ахли", сообщает в "Твиттере" журналист Руди Галетти.

По информации источника, португалец может стать наставником команды на ближайшие три года с зарплатой семь миллионов евро в год.

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"Боролся до конца": Руй Витория трогательно на русском попрощался со "Спартаком" и болельщиками

Ранее Лайф сообщал, что в декабре Руй Витория покинул "Спартак". При нём команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы и заняла девятое место по итогам первой части сезона в РПЛ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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