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Wall Street Journal узнал, как Зеленский относится к слухам о российском "вторжении"

В Киеве обеспокоены, что мрачные публичные предупреждения США о мифической эскалации становятся инструментом для дестабилизации украинской экономики.

9 февраля, 13:30

Обложка © Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает российское "вторжение" на территорию Незалежной маловероятным. Об этом сообщила в среду ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, близких к Белому дому.

По данным издания, президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Зеленским отмечал, что угроза безопасности со стороны России якобы возросла. В ответ на это украинский политик возразил, что эта угроза существует ещё с 2014 года. Тогда Байден привёл новый аргумент, мол, российские войска находятся на юге Белоруссии, "что может потенциально изменить правила игры".

"Но, по словам людей, знакомых с Зеленским и его мышлением, в Киеве по-прежнему считают вторжение маловероятным и обеспокоены тем, что мрачные публичные предупреждения со стороны США становятся инструментом для дестабилизации украинской экономики", указано в сообщении газеты.

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Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Они будут пытаться спровоцировать республику на ответные действия, чтобы украинская сторона могла оправдать перед мировым сообществом своё наступление. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения. Помимо разведывательно-дозорных машин там также находится и боевая единица БМП-2. Кроме того, мобильные группы продолжают блокировать сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть технику Киева.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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