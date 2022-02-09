Wall Street Journal узнал, как Зеленский относится к слухам о российском "вторжении"
В Киеве обеспокоены, что мрачные публичные предупреждения США о мифической эскалации становятся инструментом для дестабилизации украинской экономики.
Обложка © Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский считает российское "вторжение" на территорию Незалежной маловероятным. Об этом сообщила в среду ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, близких к Белому дому.
По данным издания, президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Зеленским отмечал, что угроза безопасности со стороны России якобы возросла. В ответ на это украинский политик возразил, что эта угроза существует ещё с 2014 года. Тогда Байден привёл новый аргумент, мол, российские войска находятся на юге Белоруссии, "что может потенциально изменить правила игры".
"Но, по словам людей, знакомых с Зеленским и его мышлением, в Киеве по-прежнему считают вторжение маловероятным и обеспокоены тем, что мрачные публичные предупреждения со стороны США становятся инструментом для дестабилизации украинской экономики", — указано в сообщении газеты.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Они будут пытаться спровоцировать республику на ответные действия, чтобы украинская сторона могла оправдать перед мировым сообществом своё наступление. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения. Помимо разведывательно-дозорных машин там также находится и боевая единица БМП-2. Кроме того, мобильные группы продолжают блокировать сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть технику Киева.
Комментариев: 0