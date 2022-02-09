Wall Street Journal узнал, как Зеленский относится к слухам о российском "вторжении"

Президент Украины Владимир Зеленский считает российское "вторжение" на территорию Незалежной маловероятным. Об этом сообщила в среду ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, близких к Белому дому.

По данным издания, президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Зеленским отмечал, что угроза безопасности со стороны России якобы возросла. В ответ на это украинский политик возразил, что эта угроза существует ещё с 2014 года. Тогда Байден привёл новый аргумент, мол, российские войска находятся на юге Белоруссии, "что может потенциально изменить правила игры".

"Но, по словам людей, знакомых с Зеленским и его мышлением, в Киеве по-прежнему считают вторжение маловероятным и обеспокоены тем, что мрачные публичные предупреждения со стороны США становятся инструментом для дестабилизации украинской экономики", — указано в сообщении газеты.