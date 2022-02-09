Глава Минобороны Британии планирует встретиться с Шойгу 11 февраля
А 10-го числа Москву посетит Лиз Трасс, в ходе визита она обсудит с министром иностранных дел РФ Лавровым ситуацию вокруг Украины.
Сергей Шойгу и Бен Уоллес © ТАСС / Михаил Терещенко, Wikipedia
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес намерен встретиться с главой Минобороны России Сергеем Шойгу 11 февраля, сообщили в Посольстве Великобритании в Москве.
"Министр обороны планирует встретиться с Шойгу 11 февраля", — рассказали в посольстве.
А ранее Лайф рассказывал, что глава МИД Британии Трасс во время визита в Россию посетит МГУ. Она намерена побывать на занятиях по физике и математике и посмотреть, как "формируется поколение будущих лидеров наук". Отметим, что главы внешнеполитического ведомства Британии не посещали нашу страну более четырёх лет. В последний раз с визитом в России в декабре 2017 года побывал нынешний премьер-министр Борис Джонсон, который тогда занимал должность главы МИД.
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