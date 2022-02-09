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Глава Минобороны Британии планирует встретиться с Шойгу 11 февраля

А 10-го числа Москву посетит Лиз Трасс, в ходе визита она обсудит с министром иностранных дел РФ Лавровым ситуацию вокруг Украины.

9 февраля, 13:40
<p>Сергей Шойгу и Бен Уоллес © ТАСС / Михаил Терещенко, <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81,_%D0%91%D0%B5%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Сергей Шойгу и Бен Уоллес © ТАСС / Михаил Терещенко, Wikipedia

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес намерен встретиться с главой Минобороны России Сергеем Шойгу 11 февраля, сообщили в Посольстве Великобритании в Москве.

"Министр обороны планирует встретиться с Шойгу 11 февраля", — рассказали в посольстве.

А ранее Лайф рассказывал, что глава МИД Британии Трасс во время визита в Россию посетит МГУ. Она намерена побывать на занятиях по физике и математике и посмотреть, как "формируется поколение будущих лидеров наук". Отметим, что главы внешнеполитического ведомства Британии не посещали нашу страну более четырёх лет. В последний раз с визитом в России в декабре 2017 года побывал нынешний премьер-министр Борис Джонсон, который тогда занимал должность главы МИД.

Британский министр обороны заявил о решении посетить Москву

Британский министр обороны заявил о решении посетить Москву

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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